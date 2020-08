Se inició paro de camioneros en Chile: camioneros de Magallanes no se unirán a la paralización

Tras los hechos de violencia y quemas de máquinas que se han registrado en el sur del país, principalmente en la región de La Araucanía, este jueves 27 de agosto comenzó la primera jornada de paralizaciones de camioneros a lo largo de todo el territorio chileno. Decisión que se llevó a cabo tras no recibir ninguna solución por parte del Gobierno, tras la entrega del petitorio el pasado 10 de agosto por parte de los dirigentes de camioneros de la zona sur al ministro del interior, Victor Pérez, donde solicitaban, principalmente, el tráfico seguro de sus máquinas.

En esta línea, la presidenta del Sindicato Interempresa de Conductores de la Zona Sur –que agrupa a los conductores de la región de Los Lagos– Heidi Stange, manifestó en entrevista con AQUA que la paralización podría afectar a la industria salmonicultora, pues se complicaría el traslado de insumos y de producción. “La zona se dedica principalmente al rubro de la salmonicultura y mitilicultura, las cuales no podrían mover sus productos terminados ni sus cosechas. Se van a ver afectados por un par de días, mientras el Gobierno no de luces de que quiere un país más sano”. Así como se ve, la dirigenta proyecta que la paralización de camiones no va a durar solo un día, como siempre se proyecta, sino que puede durar un poco más.

En cuanto al modus operandi de la paralización, Stange comentó que se va a “bloquear exclusivamente el paso de camiones. No se va a bloquear el paso de vehículos, ambulancias o buses. Solo camiones no van a circular y se van a postar a un costado de la carretera y hasta que el Gobierno no de por escrito lo que se esta pidiendo, no se va a deponer el paro. Hasta el momento, no hay ánimo de parte del Gobierno de solucionar nada”, dice.

La presidenta del gremio de conductores explicó que “nosotros como conductores, lo único que esperamos, es poder trabajar tranquilos. No somos personas adineras. Somos trabajadores comunes y corrientes con responsabilidades y familia. Queremos poder llegar a la casa tranquilos, sanos, salvos y vivos. Como dice la Constitución, queremos un libre desplazamiento, con derecho a salud, a trabajo, a varias cosas que no se están cumpliendo. Eso es lo que queremos y que la ciudadanía tome consciencia de que esta situación afecta a nivel país, no es solo un hecho puntual. Si bien es cierto se ha ido agravando en la macrozona sur, esto es una inseguridad nacional que se vive tanto con los portonazos, secuestros, robos y atentados en todo el país, no solo en la región de La Araucanía. Pedimos que se cumpla la ley”, complementó la dirigenta.

A su vez, el presidente regional de camioneros en Magallanes, Pedro Aguilar, manifestó que en Magallanes no se adhieren a este paro, pese a que adhieren a las causas que justifican el movimiento a nivel nacional.