Usach inicia ciclo de Diálogos Constituyentes “Conversemos hoy la Constitución futura” con destacadas y destacados invitados

En cuatro jornadas diferentes se abordará el tema constitucional desde distintas aristas. La actividad se realizará de manera online y es completamente gratuita.

Diálogos Constituyentes “Conversemos hoy la Constitución futura”, es el nombre del ciclo organizado por la Universidad de Santiago en conjunto con la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Editorial USACH, que se realizará cada jueves entre el 27 de agosto y el 1 de octubre, a las 18:00 horas.

Serán cuatro jornadas con destacados/as invitados/as para profundizar en el tema constitucional y analizar las características de la Constitución actual así como los cambios que debería tener una nueva carta magna. Cada una de estas conversaciones será moderada por la Vicerrectora de Vinculación con el Medio, Dra. Karina Arias Yurisch.

Al respecto, el rector de la Universidad de Santiago, Dr. Juan Manuel Zolezzi, señaló: «Como Universidad estatal y pública y con nuestro reconocido y profundo compromiso social, estamos convencidos de la pertinencia de aportar al proceso constituyente desde el entorno académico. De esta forma, materializamos una respuesta de excelencia al desafío de profundizar nuestra democracia y participación. Es por ello que ponemos a disposición de todo Chile este ciclo de conversatorios destinados a favorecer el diálogo entre todas y todos, democratizando así también el conocimiento».

En la primera jornada, la politóloga Pamela Figureoa, junto al abogado Tomás Jordán, abordarán el estado subsidiario y el hiper-presidencialismo. Para Figueroa, “el proceso constituyente nos permitirá conversar sobre el país que queremos, abordar los desafíos de justicia social, igualdad y de una democracia más participativa”. Por su parte, Jordán indicó que “la pandemia nos ha mostrado la necesidad de fortalecer nuestro sistema de derechos sociales. Requerimos avanzar en el diálogo constitucional para concordar un modelo de derechos y garantías sociales que otorgue seguridades a las personas, ya sea en salud, pensiones y trabajo”.

En la segunda jornada, la ex ministra de Planificación Clarisa Hardy y el abogado Javier Couso hablarán sobre la legitimidad de la Constitución actual, los elementos que generan debate y por qué. En la tercera, la ex ministra del Trabajo Alejandra Krauss y el abogado Fernando Atria conversarán sobre la importancia de tener una Carta Fundamental para la sociedad y cuál es el modelo que fomenta la actual. Para finalizar, la ex alcaldesa Carolina Tohá y el cientista político Alfredo Joignant analizarán las detonantes que provocaron el malestar del estallido social de octubre pasado.

La actividad se realizará de manera online y es totalmente gratuita. Quienes estén interesados en asistir deben inscribirse previamente en este link: https://cutt.ly/Xfylzq9 o escribir al correo editor@usach.cl