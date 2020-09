25 de octubre – José Ruiz Santana – Opinión

El próximo 25 de Octubre iremos a votar. Será un día maravilloso donde todos seremos iguales y valdremos lo mismo; el obrero, el estudiante, la dueña de casa, el empresario. Siempre que vamos a votar es lindo sentir esa sensación de igualdad mientras vamos en la calle camino a nuestro local de votación, cuando estamos haciendo la fila para votar, cuando esperamos los resultados.

Es lindo saber que cada persona que participe en el Plebiscito tendrá el mismo valor que cualquier otra que fue a votar. Es lindo saber que en el resultado todos valdremos lo mismo.

Será una jornada muy especial, será más especial que cualquier otra votación en la que hayamos participado, tal vez solo comparable con el plebiscito del 5 de Octubre de 1988. Esa vez decidíamos entre la Dictadura y la democracia. Esta vez estaremos decidiendo, entre todos y todas, si queremos una constitución escrita democráticamente por primera vez en nuestros 220 años de vida independiente. Octubre es el mes de los triunfos del pueblo.

Nunca en nuestro país una Constitución Política ha sido escrita con participación de la ciudadanía por lo cual es una oportunidad única que tenemos los chilenos y chilenas para decidir cambiar todo aquello que nos lleve a tener un estado garante de derechos sociales tan necesarios y tan urgentes hoy.

Llegamos a esta fecha importante empujados por la gente, esa gente que el 18 de Octubre de 2019 dijo basta, llegamos a esta fecha empujados por jóvenes estudiantes secundarios que en esa misma fecha saltaban un torniquete para hacer presente su malestar frente al aumento del valor del pasaje del metro y fundamentalmente frente a la brutal represión que sufrían cada vez que se manifestaban por mejores condiciones en sus establecimientos educacionales.

Llegaremos a esa fecha en medio de una pandemia que puso de manifiesto las muchas razones que hicieron estallar nuestra institucionalidad. En pandemia esas razones se hicieron más patentes. Se vivió por muchos y muchas la gran diferencia entre quienes pueden quedarse en casa en la cuarentena y quienes necesariamente deben salir a la calle a ganarse el pan, entre quienes acceden a un sistema de salud porque lo pueden pagar y aquellos que no lo pueden hacer, entre quienes se la pueden arreglar con sus redes de apoyo y quienes solo pueden recurrir al estado.

Esta pandemia puso de manifiesto que algunos tienen protección y tranquilidad y muchos se debaten en el desamparo y la angustia.

Llegaremos a esa fecha justo un año después de la más grande concentración realizada en la Plaza de la Dignidad, esa gran multitud de gente que empujó y apuró el acuerdo del 15 de Noviembre de 2019 que posibilitó la realización del Plebiscito.

Llegaremos a esa fecha en medio de una gran crisis sanitaria, social y económica que afecta a nuestro país y a muchos países del mundo por lo que es más necesario que nunca conversar sobre un nuevo pacto social y las oportunidades que es necesario se abran para todos y todas en el futuro.

Llegaremos a esa fecha para ganarle al poder económico, pues según datos entregados por el Servel la opción RECHAZO ha recibido aportes por más de 108 millones y la opción apruebo poco más de 8 millones. Acá se vuelve a ver la relación entre el poder económico y el poder político en que los poderosos de siempre tratan de mantener todo igual para su propio beneficio.

Entonces este 25 de Octubre no sólo tendremos la posibilidad de abrir el camino para escribir la primera constitución decidida democráticamente en nuestra historia, también será la oportunidad en que le digamos a los mismos de siempre que su plata ya nunca más comprará nuestra dignidad ni nuestros sueños.

El proceso constitucional que se abra a partir del resultado del plebiscito debe colocarnos como país en un lugar privilegiado para enfrentar la nueva realidad después de la pandemia, debe darnos igualmente la posibilidad de volver a ser pioneros, como lo fuimos antaño, en iniciativas que signifiquen mejor viva para el continente.

Debemos ser capaces de volver a soñar, a pesar de ser un país pequeño, con volver a ser líderes en América.

Por eso recuerdo que es importante participar del Plebiscito, es importante marcar APRUEBO y también es importante marcar CONVENCION CONSTITUCIONAL. Esas serán las herramientas que nos lleven a un proceso constituyente que culmine con una Nueva Constitución, esa Nueva Constitución que nos lleve a un modelo de sociedad humanista, libertaria, democrática, incluyente, justa y solidaria, en la que todos y todas tengamos cabida, en la que todos y todas tengamos derecho a la salud, a la educación, a pensiones dignas, a vivienda, al agua, una sociedad en que nuestros derechos no estén limitados por la cantidad de plata que tenga cada uno.

De cada uno de nosotros depende que como país podamos caminar hacia una sociedad más justa, con más oportunidades para todas y todos.

Por todo ello no hay que quedarse en la casa, hay que participar y votar el 25 de Octubre y marcar APRUEBO y CONVENCION CONSTITUCIONAL.

Esa es mi opinión.

Y como el COVID sigue estando entre nosotros y debemos guardar cuarentena es necesario más que nunca cuidarnos, es necesario usar la mascarilla, mantener la distancia física, lavarnos las manos las veces que sea necesario. Salir de casa cuando sea estrictamente necesario.

Celebremos este 18 con precaución evitando las reuniones sociales y las salidas. Cuidémonos para ir a votar en Octubre APRUEBO en el Plebiscito y Convención Constitucional

José Ruiz Santana

Ex Gobernador

Provincia Ult. Esperanza