Ante altas cifras de contagio en Punta Arenas: Instituciones se unen para reforzar la importancia de adoptar todas las medidas de autocuidado por Covid_19

Las altas cifras de contagios registradas durante la cuarentena en Punta Arenas mantienen preocupadas a las autoridades regionales, es por ello que se determinó elaborar una estrategia de sensibilización más directa con la comunidad, a través de mensajes claros y breves donde se refuerza la importancia de adoptar todas las medidas de autocuidado instruidas por la autoridad sanitaria, desde el inicio de la pandemia.



Para ello se cuenta con el apoyo de Bomberos, Policía de Investigaciones, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Armada, Conaf y Onemi, quienes se encargan de entregar distintos mensajes orientados a medidas preventivas como: lavado de manos, uso de mascarilla, distancia física y, sobre todo, el llamado a quedarse en casa para que podamos superar esta ola de contagios.



La seremi de Gobierno, Alejandra Muñoz, explicó que “la alta movilidad de personas durante tiempo de cuarentena aumenta riesgos de contagios, y se ha detectado que está prevalenciendo la transmisión comunitaria como forma de contagio, es por ello que se hace necesario reducir al máximo la movilidad en la ciudad y ello va de la mano con las salidas, que, en muchos casos, son innecesarias”.



La vocera del gobierno regional añadió que “queremos que la sociedad civil se comprometa con la prevención de la contención de la propagación del virus para que pronto podamos revertir los números que actualmente tenemos. Es importante agradecer a todas las instituciones que han colaborado en esta estrategia y también a quienes amablemente nos prestaron su voz para entregar el mensaje a la comunidad. Sabemos que cuando los magallánicos nos unimos, logramos cosas extraordinarias, y esta vez no será la excepción”.



Las instituciones que participan en esta campaña de sensibilización se encuentran entregando estos mensajes en puntos críticos de la ciudad y también en las poblaciones.

El intendente José Fernández, insistió en la importancia de que la comunidad adopte las medidas para que se logren disminuir los contagios en la comuna.



“Se aproxima la celebración de Fiestas Patrias, tiempo en el que están prohibidas las reuniones con familiares o amigos, es por eso que debemos extremar los cuidados para no sobrecargar a nuestros equipos de salud producto de nuestras acciones. Ellos están comprometidos desde el primer día, y la verdad es que no queremos más contagios, no queremos más muertes en Magallanes”, enfatizó la máxima autoridad regional.