Autoridad laboral de Magallanes recordó disposiciones del próximo feriado irrenunciable del comercio, durante 18 y 19 de septiembre

La Seremi del Trabajo señaló que el comercio debe estar cerrado desde las 21 horas de este jueves 17 de septiembre y hasta las 06 horas del día domingo 20 de septiembre.

La Seremi del Trabajo, Victoria Cortés, hizo un llamado a respetar y recordar las disposiciones del feriado obligatorio e irrenunciable que rige para los trabajadores del comercio durante este 18 y 19 de septiembre.

Al respecto, explicaron las normas que se deben cumplir: el comercio debe estar cerrado desde las 21:00 horas del día jueves 17 de septiembre y hasta las 06:00 horas del domingo 20 de septiembre del presente año, llamando a respetar este descanso de los trabajadores de este rubro.

En palabras de la secretaria regional del Trabajo, “este ha sido un año especialmente complejo y difícil para todos, pero en particular, para muchos trabajadores de este sector económico, por lo cual, el respetar este descanso obligatorio por parte de los empleadores es de gran importancia. Si bien producto de la cuarentena que rige hoy, parte del comercio permanece cerrado, es importante recalcar esta normativa para aquellos que están en funcionamiento y recordar los horarios de cierre y detalles de la ley”.

Se exceptúan de este feriado irrenunciable los trabajadores que se desempeñan en actividades como farmacias de turno y los establecimientos de expendio de combustibles, recordando que, estos trabajadores tienen derecho a descanso, a lo menos, una vez cada dos años, siempre que se mantengan con el mismo empleador en este período.

Al respecto, la autoridad señaló además que “la Dirección del Trabajo habilitará un banner especial en el sitio web, www.direcciondeltrabajo.cl a partir del día 17 de septiembre para que aquellos trabajadores del comercio que vean transgredidos su derecho a descanso en estos días y horarios, puedan realizar su denuncia”.

Los funcionarios de la DT cumplirán con su rol fiscalizador durante estos días, por lo que se recordó que aquel empleador que no cumpla con el otorgamiento del feriado obligatorio, se expone a multas que van desde las 5 hasta las 20 UTM por cada trabajador afectado por la infracción. Es importante destacar que los locales que sean atendidos por sus propios dueños y/o familiares directos pueden funcionar.

“El año pasado para esta misma festividad se multó a dos empresas en Magallanes por no respetar el correspondiente descanso de sus trabajadores durante el feriado irrenunciable. Las fiscalizaciones realizadas por la Dirección regional del Trabajo culminaron con la aplicación de sanciones por casi un millón de pesos y tres trabajadores suspendidos en la zona. Por lo mismo, el llamado es a respetar, sobre todo en esta difícil situación que estamos enfrentando”, añadió Cortés.

El banner que dispondrá la Dirección del Trabajo en su sitio para denunciar o para acceder a la normativa vigente sobre feriados obligatorios e irrenunciables, estará activo entre las 18:00 horas del jueves 17 de septiembre y las 15:00 horas del sábado 19 de septiembre.

Compartir Pin 0 Compartir