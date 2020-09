CORE Magallanes ante visita del Ministro de Salud Enrique Paris

Declaración Pública del CORE Magallanes ante visita del Ministro de Salud y Subsecretarios a la región.



Sr Ministro de Salud, Enrique Paris y subsecretarios:



Como Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, lamentamos que en esta visita no estemos considerados en su agenda ya que somos elegidos como representantes de la ciudadanía y si bien cada uno de nosotros tiene distintas visiones y énfasis sobre el desarrollo regional, en lo que siempre hemos estado de acuerdo es en financiar una mejor Salud para los habitantes de la región.

Desde hace muchos años, el aporte de los Fondos Regionales destinado al área de la Salud representa el 50% de la inversión efectuada, considerando desde la infraestructura hasta el equipamiento y la formación de recursos humanos.

En esta pandemia fuimos los primeros en el país, en transferir recursos para las diversas tareas a desarrollar en Salud y sin esos fondos, otra habría sido la historia. Hemos aprobado recursos para optimizar y mejorar el trabajo de los diversos laboratorios, todo con sentido de urgencia. El aporte es mucho más de lo que otras regiones han entregado.

Asimismo planteamos abiertamente a sus representantes en la región, las diversas necesidades y medidas que se requerían para obtener mejores resultados en las tareas que estaban por desarrollarse, sin embargo todo sigue aún pendiente. Ello lo hacemos por la representación que nos avala y el diario convivir con las necesidades de las personas que habitan este territorio.

Sabemos que puede ser molesto escuchar demandas, opiniones o emplazamientos pero esa es justamente nuestra labor. No es partidista ni sectaria sino lo que la ciudadanía pide y urge. Lamentamos que una vez más no quieran reunirse con el consejo, quizá no es grato escucharnos pero es un ejercicio mínimo de democracia.

Sus autoridades locales han elegido ese camino y terminaron errando el trabajo por la región y son un triste recuerdo. Tenemos una visión de desarrollo y tareas urgentes por hacer y pronto las haremos públicas ya que quienes tienen que escucharnos prefieren reunirse a puertas cerradas.

Es necesario escuchar a quienes representan a la ciudadanía y considerar su visión de lo que sucede, sin ese intercambio lo que se hace estará incompleto. Nosotros seguiremos levantando la voz cuando sea necesario, es nuestra tarea, nos eligieron y trabajamos por eso.