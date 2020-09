Diputada Amar destaca y valora incorporación de trabajadoras de casa particular a seguro de cesantía

La iniciativa que fue aprobada por unanimidad queda en condiciones de ser promulgada como ley.

Como “un avance importantísimo en los derechos laborales de las trabajadoras de casas particulares y una deuda pendiente”, calificó la diputada, Sandra Amar, la aprobación por unanimidad en la Cámara del proyecto de ley que incorpora a las trabajadoras al seguro de cesantía.



La iniciativa, explicó la parlamentaria por Magallanes, establece que para el financiamiento del seguro se redistribuirá la actual cotización que paga el empleador, dividiéndola en una para la cuenta individual de indemnización de la trabajadora y en otra para el fondo de cesantía, que permitirá cubrir en parte los ingresos que han dejado de recibir este año.



Junto a lo anterior, la legisladora valoró que el proyecto “incentiva además la cotización, ya que a la fecha y en muchos casos, un número no menor de trabajadoras de casas particulares preferían no percibir la cotización para no perder beneficios sociales de sus respectivas municipalidades, terminando así con la informalidad”.



“Con esta ley damos un avance en la protección social de las trabajadoras del hogar, donde muchas probablemente han perdido su empleo a causa de la pandemia, y aumentamos su cobertura en caso de cesantía, sin perjuicio del Fondo de Indemnización, que siguen teniendo”, concluyó la diputada Sandra Amar.