Discutiendo sobre la discusión – Víctor Maldonado – Opinión

 La centroizquierda puede hacer los intentos que quiera, pero no podrá evitar la entrada en la precampaña presidencial. Es verdad que hasta el plebiscito la prioridad es el Apruebo, que sea lo único que importa no será posible.

 No estamos debatiendo contenidos, sino sobre opiniones, calificaciones, anticipaciones a eventos futuros, criticas surtidas y replicas a granel.

 Mucha agresividad, poca sustancia y nulos avances en las tareas pendientes. Estamos entrando en el juego de los posicionamientos personales, algo que nunca ha acomodado a la oposición, donde los personalismos sin propuestas no gozan de alto prestigio. Las campañas han partido por el lado de las estrategias comunicacionales para destacar figuras y eso no tiene vuelta atrás.

 Lo distintivo de este modo de proceder es que estamos discutiendo sobre la discusión, sin que nadie sepa a ciencia cierta a qué conduce todo esto. El resultado es que, como colectivos políticos, nos dejamos administrar por estrategias de figuras, que son legítimas, pero que no pueden marcar la pauta.

 La oposición puede convivir perfectamente con más de una candidatura presidencial en primera vuelta. Si se quiere marcar las diferencias, si se desea posicionar una marca o destacar sus prioridades, puede anunciar a los demás y seguir adelante. La amistad se mantiene por el aviso previo. Permite que todos estemos sobre aviso. Eso es todo. No es un drama.

 Así como se prepara la competencia, también se prepara la confluencia. Porque, de otro modo, lo que se consigue es que nos gane la derecha y, además, quedar todos peleados a este lado de la cancha. El mayor líder de la izquierda del siglo XX, Salvador Allende, era un gran polemista, pero no era rosquero; elevaba el debate al nivel de las opciones de fondo. Fustigaba la injusticia, pero no descalifica al adversario, menos a los posibles aliados.

 Hay que optar. Podemos actuar con la sutileza de un matón, con la diplomacia de un atracador, el vocabulario de un pirata y los modales de un vikingo en ataque. Las opciones no son excluyentes. Pero nada de esto sirve para ganar.

 De seguro cada cual tiene un pendenciero cerca. Se los puede detectar apenas empieza a hablar. Son aquellos que emplean cuatro veces más tiempo en hablar mal de los aliados que en atacar a la derecha. Por eso son los niños regalones de la prensa oficialista. Les hacen la pega gratis.

 Lo que hay que hacer es invertir las proporciones. Estamos en un plebiscito interrogándonos sobre la Constitución que queremos; en paralelo nuestros “todavía no” candidatos(as) pueden adelantar el tipo de país que buscamos en sintonía con las nuevas reglas del luego. Pueden identificar las tareas prioritarias a emprender antes que se cierre la década. Se puede hacer el contrapunto con la propuesta de continuidad de tiene la derecha y enfocar allí el debate.

 Las primarias presidenciales de la oposición son las tareas de pasado mañana. El desafío inmediato son las posibles primarias de alcaldes y gobernadores. ¿Por qué no se pronunciarse sobre eso? Mientras más concretos seamos, menos espacio se deja a la competencia por quién resulta ser el personaje más irritante para los demás. Al fin y al cabo, se busca atraer y no repeler ¿o no?

Víctor Maldonado R.

Negociaciones en la oposición

José Miguel Insulza renunció a la vicepresidencia del PS.

 Senador José Miguel Insulza (PS)

 “Quiero tener más libertad para tener opinión. Eso es lo principal. La otra cosa, claro, es que además no estoy haciendo ninguna cosa crucial, no estoy dirigiendo ninguna comisión fundamental ni ninguna campaña muy central. Salvo de asistir cuando puedo a reuniones de mesa o comisión política, no es mucha la actividad que tengo a nombre del partido”.

 “La verdad es que a veces no me siento cómodo con algunas decisiones y declaraciones que se hacen y quisiera tener la posibilidad de decir lo mío”.

 “Si me pregunta qué me parece que el presidente del partido comience a promover una candidatura, a mí no me parece bien”.

 Preguntado si la Mesa le podría dar garantías bajo ese escenario a todas las cartas presidenciales del partido: “Yo creo que con lo que ha ocurrido en los últimos días uno pensaría que no. Pero voy a esperar a lo que pasa, naturalmente. Según Álvaro Elizalde, él hablo de mí, de Montes e Isabel Allende y solo le publicaron Montes, según él. No sé si será así o no”.

Rincón confirma su postulación

Ximena Rincón declara su disponibilidad a ser candidata presidencial pero advierte que esa no es la prioridad del momento.

 Senadora Ximena Rincón (DC)

 “Hoy día nuestra preocupación dice relación con el 25 de octubre y la elección de los constituyentes (…) Yo no tengo problema con ser candidata, precandidata, pero no es el tema a debatir hoy día”.

 “Tenemos una situación demasiado crítica en nuestro país desde el punto de vista sanitario, social y político como para no ser capaces de entender que tenemos que ponernos de acuerdo en cómo enfrentar lo que millones personas en nuestro país están pasando. Desde la política tenemos que tener gestos de generosidad y altura de miras para poner las prioridades en el correcto orden. Hoy las definiciones de candidaturas no debieran estar en las definiciones de la política”.

Respuesta a Jadue

Heraldo Muñoz le contesta a Daniel Jadue, quien afirmó en una entrevista que “en dirigentes de la centroizquierda existe un anticomunismo” y “yo mandaría a Heraldo a aprender lo que es la democracia”.

 Heraldo Muñoz, presidente PPD

 “El alcalde Jadue dispara contra la DC, contra los socialistas, contra el PPD y contra el Frente Amplio, y califica a la centroizquierda como socialdemocracia neoliberal. Pero cuando se le responde con firmeza, se victimiza alegando anticomunismo”.

 “El bullying político no es gratis y así no se hace unidad. Creo que el alcalde Jadue tiene que acostumbrarse al debate democrático, al debate de ideas, y no a la descalificación”.