Esa tenue capa de normalidad – Víctor Maldonado – Opinión

 La última vez que elegimos candidato presidencial el país optó por la derecha cuando este sector conservador se creía moderno, parecía que el problema consistía en administrar una prosperidad garantizada y no se tenía la menor idea de estar transitando sobre un lago congelado al inicio del deshielo.

 Ahora sabemos que lo que se estimaban datos eran meras ilusiones. La ignorancia colectiva dio la apariencia de opción presidencial a los que Radomiro Tomic llamaría “los hijos de un mundo que muere”.

 Pero ahora no hay ignorancia que valga ni excusa que nos exima. Sabemos que el próximo gobierno tendrá que soportar las más duras pruebas, en la búsqueda de alcanzar una normalidad distinta, sobre la base de mayor equidad, respeto a las personas y participación social. Es decir, las exigencias son mayúsculas.

 La derecha, coalición en etapa declinante, no está en condiciones de asegurar condiciones básicas de gobernabilidad. No tiene el diagnóstico adecuado, la legitimidad suficiente, la conexión social necesaria, la solidez institucional requerida ni la sintonía ciudadana indispensable. Vale decir, en las nuevas condiciones, elegir a la derecha representa un peligro colectivo.

 No hay que pasar por alto que la derecha, en su mejor momento, dejó que los problemas existentes escalaran a crisis y la combinación de las crisis produjeran un estallido social de proporciones inéditas en décadas. Ahora, percibimos que mantener el control del país a un nivel básico, sobre la línea de flotación, es ya un logro para una administración magullada y desorientada.

 En la práctica, la normalidad (si es que existe algo así) es hoy una fina capa que amenaza resquebrajarse a la menor oportunidad. Si Piñera llega al término de su mandato arrastrando los pies, las preguntas más importantes a formularse son: ¿Qué puede esperarse de un gobierno de continuidad desde semejante punto de partida?, ¿qué nos hace pensar que estén en condiciones de lograrlo?

 Las crisis de gran magnitud no se sobrellevan, simplemente, con un cambio de persona en la cúspide. Tiene que agregarse fortalezas institucionales, no solo habilidades sociales individuales. Lo cierto es que la derecha no muestra ningún aspecto en que se haya fortalecido desde el 14 de octubre a la fecha. Y si no se ve, no es porque la modestia les impide mostrarlas, es porque no hay nada que mostrar. Es seguro que Lavín sonríe más que Piñera, pero no que gobierne más.

 Lo que asusta es que no parecen abundar en la oposición los líderes con insomnio ante la tremenda responsabilidad que se viene encima y que les puede llegar, aunque no quieran (y sin hacer los suficientes méritos, a decir verdad).

 Lo que tiene que demostrar la oposición es que puede hacer el camino inverso al de la derecha, es decir, que viene de la dispersión y que va hacia la unidad; que sabe empezar con varias candidaturas y que puede confluir en una; que en el plebiscito sabe destacar que tiene una sola posición y que sus consensos son amplios; que no tiene temor de lo que viene, sino esperanza de lo que se puede hacer junto a la mayoría; que puede hablarle al país real y no a una ficción de país; que tiene la entereza de reconocer errores y que la autocrítica no autodestruye. En fin, que somos parte de la normalidad que puede venir.

Víctor Maldonado R.

Continúan las inhabilidades

El Senado desechó la propuesta de Comisión Mixta que levantaba inhabilidades para alcaldes y parlamentarios.

 Senador Jorge Pizarro (DC)

 “Curiosamente los más acérrimos partidarios de que se termine con la reelección, y que algunos creíamos que eran los ciudadanos los que tenían que elegir, los más acérrimos partidarios se transformaron ahora en los campeones en terminar con las inhabilidades. Y ahí es donde aparecen diputados y senadores que le levanten las inhabilidades”.

 Senador Alejandro Guillier (Independiente)

 “Esto es lo peor de la política. Y es lo que ha explicado en esencia el deterioro de la legitimidad de las instituciones de nuestro estado democrático y en particular del Congreso. No es razonable que los incumbentes estén adaptando las leyes a sus propios intereses particulares”.

 “Esto es inmoral, inaceptable en la forma y en el fondo, de contrabando, de pronto, sin debate previo. Se acaba, esto no da más. Escuchen a la gente y por amor a su Patria terminemos con esto. Esto es aborrecible, es indigno”.

 Senadora Yasna Provoste (DC)

 Explicando su abstención: “Es importante en esto actuar con consecuencia. Yo misma presenté un proyecto para levantar las inhabilidades a alcaldes, concejales y consejeros regionales. Ahora, el gran problema que tanto en la discusión al límite a la reelección, como en ésta, no parece razonable que los incumbentes participen activamente de esta discusión”.

 Senador Juan Ignacio Latorre (RD)

 “No es una buena señal para quienes quieren construir pactos amplios ni para la ciudadanía, la gente no es tonta y entiende que son trajes a la medida”.

 Senador Francisco Huenchumilla (DC)

 “Señor ministro, se lo digo, usted no puede hacer esto. Usted es el ministro Segpres, cuya importante tarea es revisar la legalidad de todos los proyectos de ley antes de la firma del Presidente para que vengan para acá. Con qué cara va a venir usted mañana a cualquier comisión a exigirnos rigurosidad en la tramitación de una ley cuando usted está metiendo un resquicio por la ventana aquí en este proyecto”.

El PC y Venezuela

José Miguel Insulza se refirió a la declaración del PC sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

 Senador José Miguel Insulza (PS)

 “Yo no creo que el Partido Comunista quiera para Chile lo que está pasando en Venezuela, pero por qué no lo dice, por qué no lo expresa diciendo nosotros somos partidarios de un proyecto demócrata social”.

 “Que se comprometan directamente con la democracia, creo que le hace falta eso. A mí me parece una gran cosa que el alcalde Jadue haya declarado que condenaba de manera clara y taxativa las violaciones de derechos humanos en Venezuela, ojalá su partido hiciera lo mismo”.