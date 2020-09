Establecimientos de Larga Estadía – Sergio Parra Bustamante – Opinión

Señor director:

Con mucha congoja recibimos las cifras entregadas por el Ministerio de Salud, que hablan de 1.114 fallecimientos en hogares de ancianos producto de la pandemia del Covid-19.

Lamentablemente, la población mayor de nuestro país se clasifica dentro de los grupos de más riesgo, siendo aquellos con dependencia severa y que tienen patologías de base, a los que más se les podría complicar su estado de salud.

Si nos comparamos con lo que pasa a nivel mundial, en Chile se ha manejado de gran manera el contagio en los Establecimientos de Larga Estadía (ELEAM). Y en esto, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) ha cumplido una gran labor, apoyando la gestión de traslado de residentes contagiados a residencias transitorias o espejo y con el apoyo en la entrega de elementos de protección personal para hacer frente a la pandemia.

Pero esta gran ayuda, no cubre toda la necesidad, debido a que se han tenido que habilitar nuevos espacios para zonas de aislamiento al interior de cada residencia, siendo preponderante el compromiso de nuestros colaboradores para hacer frente a este desafío para el cual no estábamos preparados.

Creemos que es relevante destacar que el mayor foco de contagio proviene desde el exterior, no teniendo casos de contagio que hayan sido desde los propios residentes, por lo que se debe hacer un fuerte llamado a la población a mantener a las normas de autocuidado, como es el uso permanente de mascarillas, lavado de manos frecuente y, en nuestro caso, seguir cumpliendo con los protocolos dispuestos por la autoridad sanitaria, que entre los cuales toma primordial relevancia las barreras sanitarias al ingreso para los colaboradores, pues es la única forma de poder establecer la trazabilidad en caso de nuevos focos de contagio.

Sergio Parra Bustamente

Director ejecutivo Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad CONAPRAN .