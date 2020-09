Invitación a ciclo de foros «Feministas en la Constituyente»: organiza Parlamento de las Mujeres de la Patagonia Rebelde

«Este 25 votamos ‘Apruebo Convención Constitucional’, no porque confiemos en el Acuerdo impuesto, sino porque confiamos en la fuerza movilizadora de los pueblos de romper los amarres del proceso», declaró la organización de mujeres.

El pasado 18 de octubre millones de personas, de todas las edades y a lo largo de todo el país salieron masivamente a las calles, a expresar su indignación frente a un sistema lleno de abusos e injusticias que afectan diversos aspectos de nuestras vidas. Meses en un intenso estado de movilización, exigimos el derecho a una vida digna. Miles de Cabildos y Asambleas comenzaron a realizarse autónomamente en cada territorio y barrio que iniciaron así un momento Constituyente en los hechos, abriendo la posibilidad por primera vez en 30 años de derrocar la constitución de la dictadura y escribir una nueva carta democrática, con el protagonismo de la ciudadanía.Sin embargo, este proceso político de soberanía popular ha intentado ser apropiado por los partidos políticos impugnados a través del tramposo «Acuerdo por la Paz», en un contexto cerrado a los movimientos sociales, con total impunidad frente a las violaciones de DDHH y con amarres que dejan en evidente desventaja la participación ciudadana en el nuevo proceso impuesto.

Desde el movimiento feminista hacemos el llamado a no soltar nuestro proceso Constituyente Soberano, necesitamos asistir masivamente a votar por el Apruebo – Convención constitucional este 25 de octubre para mantener abierto el ciclo de impugnación y desbordar desde la movilización popular los limites impuestos.Este escenario lo abrieron los pueblos movilizados, y está en nuestras manos impedir que sea cerrado por la clase política, que defenderá con uñas y dientes este modelo que los enriquece a costa de la precarización de nuestras vidas. Este 25 votamos «Apruebo Convención Constitucional», no porque confiemos en el acuerdo impuesto, sino porque confiamos en la fuerza movilizadora de los pueblos de romper los amarres del proceso.

En este contexto, desde el Parlamento de las Mujeres de la Patagonia Rebelde levantamos el Ciclo de Foros «Feministas en la Constituyente» el cual se suma a las actividades de reflexión en torno al proceso de la Asamblea Constituyente popular, plurinacional y feminista, los cuales serán transmitidos por Facebook Live https://www.facebook.com/ParlamentoMujeresPatagonia

Cap. 1. Plurinacionalidad y Derechos de la Naturaleza. Miércoles, 16 septiembre, 17:00 a 19:00

En este Primer Capítulo -que se efectuará este miércoles a las 17 horas- contaremos con la presencia de cuatro tremendas compañeras activistas, sobre «Plurinacionalidad y Derechos de la Naturaleza»:Amaya Alvez Marín, abogada especialista Derecho de Aguas y Pueblos Índigenas (Concepción, Chile).Francisca Fernández Droguett, movimiento por el agua y los territorios, MAT, Coordinadora Feminista 8M (Santiago, Chile).Esperanza Martínez Yáñez, activista, OilWatch, Acción Ecológica (Quito, Ecuador).Elisa Giustinianovich Campos, red austral de acción territorial, Coordinadora Feminista Puq (Punta Arenas, Chile).

Cap. 2. Hacia una justicia feminista en el nuevo pacto social. Miércoles, 30 de septiembre, 17:00 a 19:00

Cap. 3. Diálogos feministas constituyentes sobre el sistema educativo patriarcal. Miércoles, 14 de septiembre, 17:00 a 19:00

Organiza: Parlamento de las Mujeres de la Patagonia Rebelde.Apoya: Coordinadora Feminista de Punta Arenas

*Para contacto de prensa comunicarse con Elisa Giustinianovich Campos al +569 95995336