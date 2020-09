“La unidad es posible porque todos pueden ganar” -Víctor Maldonado – Opinión

 En la última elección presidencial un grupo importante de ciudadanos indecisos optó, al final, por apoyar a la derecha y a su poco carismático candidato. Si vamos a ganar el poder será porque esas personas tendrán, ahora, suficientes motivos como para entregar sus preferencias a la centroizquierda.

 El amplio espacio para las alternativas moderada se está ensanchando para la centroizquierda, tanto por el retroceso del atractivo de la centroderecha, como porque las opciones más estrictamente de izquierda se han perfilado primero, se encuentran en pleno despliegue y aspira legítimamente conducir el país.

 El espacio para que la oposición se recupere existe, entre otras cosas, debido al creciente desperfilamiento de RN en la derecha. Algo que se profundizará dado que sus precandidatos no están en condiciones de competir con Lavín, por lo que se harán parte de un proyecto que tendrá muchas características, descontando el de la coherencia. En la derecha están obligados a marcar sus posiciones más propias, dado que el alcalde de Las Condes se desmarcó antes de tiempo y eso desestabilizó su apoyo duro.

 En el arco de la oposición la novedad ha cambiado de personaje. La vez anterior, Beatriz Sánchez logró un desempeño extraordinario, por muchos méritos, entre ellos el haber expresado el anhelo de la renovación política, frente a la desgastada burocracia de partidos. Fue la más “ciudadana” de las opciones y la menos contaminada con el rechazo a la política tradicional.

 El 20% conseguido es un éxito notable. Lo que se ha tenido en estos años puede ser evaluado no desde la reivindicación ética de un país mejor, sino desde el desempeño parlamentario de un número importante de congresistas. La competencia política se dará en condiciones más equilibradas, comparando actuaciones con actuaciones y propuestas con propuestas. Algo mucho más matizado, para el juicio de la mayoría, que la anterior “quiero comparar mis ideales con tus hechos”, lo que nunca deja dudas respecto del resultado. Hay tareas equivalentes para todos, porque fortalezas y debilidades pueden ser revaluadas de nuevo tras la prueba del desempeño efectivo y verificable.

 Se puede afirmar que los partidos tradicionales de la centroizquierda han sufrido un proceso de deterioro en su organización y sus prácticas. Se reconocerá que ese deterioro se produjo tras dos décadas de ejercicio del poder en que se tuvo como preocupación central el cambiar el país, al precio de descuidar la renovación de los partidos. Habrá, pues, que reordenar las prioridades.

 Se convendrá que los nuevos actores políticos han mostrado un proceso acelerado de cambios ambivalentes. Han aportado con nuevas figuras, iniciativas y énfasis programáticos e inclusión generacional. Hay mucho de rescatable. También se ha producido un cierto desgaste. Lo que a la Concertación le llevo dos décadas, al Frente Amplio le llevo poco más de dos años, porque se presentan divisiones, deserciones y reagrupamientos. La diferencia con los otros partidos ha disminuido, aunque consolidarán un crecimiento electoral en las municipales. Se tendrá que retomar el ímpetu inicial. Todos tienen desafíos que superar, por eso el resultado es incierto.

Víctor Maldonado R.

Primarias y centroizquierda

Dirigentes de la oposición han evaluado la posibilidad de hacer primarias de toda la oposición para las elecciones de gobernadores regionales y de alcaldes.

 Álvaro Elizalde, presidente PS

 “La unidad de las fuerzas progresistas es imprescindible, el mecanismo de primaria permite que sea la ciudadanía la que defina los liderazgos que representan a la oposición y, por tanto, insistiremos en su implementación. Los plazos legales son muy acotados y lo que corresponde es que los distintos actores se pronuncien formalmente respecto de esta alternativa”.

 Fuad Chahin, presidente DC

 “Quienes en el fondo impidan las candidaturas únicas a alcaldes y gobernadores por no estar dispuestos a ir a primarias tendrán que asumir su responsabilidad de entregarlas a Chile Vamos y a Lavín”.

 Lautaro Carmona, secretario general (PC)

 “Ojalá la articulación sea total, pero como nadie está obligado a lo imposible, también podría ser parcial”.

 “Hay voluntad de todos los espacios que sean constructivos de una expresión de eficacia frente a la derecha o mejor de unidad si se crean condiciones por acuerdos desde lo político”.

 Catalina Pérez, presidenta RD

 “Uno hace primarias con quien tiene algo en común y ese algo en común no puede ser solo que no gobierne otro”. Desde un inicio se había planteado la posibilidad de “competir, pero de forma civilizada”.

 Alondra Arellano, presidenta Convergencia Social

 «Siempre hemos estado disponibles para conversar sobre un programa transformador con más partidos o coaliciones y hacer primarias para derrotar a la derecha, pero creo que las fuerzas que llaman a hacer primarias no han puesto el programa por delante y ya hemos visto cómo termina eso”.

 Jorge Ramírez, presidente Comunes

 “Valoramos el llamado a primarias de toda la oposición, siempre hemos estado disponibles para dialogar con todas las fuerzas de cambio, buscar mecanismos democráticos y programáticos que permitan construir una mayoría que desborde al Frente Amplio y los partidos de la oposición… aún queda tiempo”.

La reacción del Gobierno es innecesaria

El Gobierno defendió al Alto Mando de Carabineros y cuestionó que la Contraloría General haya formulado cargos contra 7 generales por responsabilidades administrativas en el actuar de la policía en las manifestaciones públicas.

 Senador José Miguel Insulza (DC)

 «Contraloría tiene atribuciones para hacer esto. Es un sumario administrativo, no judicial ni policial, frente a si los agentes cumplieron con sus obligaciones administrativas».

 «Naturalmente —me han asegurado— si alguna otra cosa surgiera, de carácter penal, será transmitido de inmediato al Ministerio Público. Por lo tanto, no existe ninguna superposición de funciones. Al contrario, la Contraloría se está metiendo en lo que corresponde».