No da lo mismo – José Ruiz Santana – Opinión

En muchas ocasiones he manifestado que el próximo 25 de Octubre viviremos una de las fechas más importantes de nuestros 210 años de vida independiente, tal vez solo comparable con el plebiscito del 5 de Octubre de 1988.

El próximo 25 de Octubre concurriremos a las urnas para participar del plebiscito de entrada para escribir una Nueva Constitución Política para nuestro país, la nueva casa común que cobije en igualdad de condiciones a todos los chilenos y chilenas, que garantice derechos sociales a todos sus hijos e hijas.

Ese día los ciudadanos deberán elegir entre un Apruebo y un Rechazo. Quienes marquemos Apruebo estaremos de acuerdo en tener una Nueva Constitución y quienes marquen Rechazo estarán de acuerdo en mantener la Constitución actual, en mantener la Constitución con un estado subsidiario, con un estado que, como se ha demostrado en esta pandemia, es incapaz de proteger a todos sus hijos por igual.

Muchos, estoy seguro, votarán por el Apruebo para no salir derrotados y después poder decir “yo también voté por al Apruebo” y sumarse al carro de la victoria. Así es seguro que veremos a muchos políticos, obviamente de derecha y amigos de los grandes empresarios, efectuar espectaculares movidas anfibias con tal de parecer demócratas y que han hecho suyas las sentidas demandas de la gente.

Aquellos que aparezcan imitando las volteretas de Tomás González o las fintas de Alexis Sánchez seguro que cuando conversen con la gente le reiterarán que votarán por el Apruebo pero, acto seguido le dirán, que el órgano que debe escribir la nueva constitución es la Convención Mixta Constitucional o sea el órgano que estará compuesto por una mitad de parlamentarios y solo una mitad por constituyentes electos por la gente.

Seguro le darán los más increíbles argumentos para convencerlo que esa es la mejor opción pero, de solo ver su conformación, nos damos cuenta que eso nos llevará a mantener la misma constitución pues ¿Quién nos asegura que los parlamentarios que formen parte de esa Convención Mixta quieren cambiar la constitución como lo quiere la gente?

Por eso no da lo mismo votar Apruebo para una Nueva Constitución y Convención Mixta como el órgano que la escriba.

No se sabe a ciencia cierta cuál fue la motivación de quienes impulsaron la Convención Mixta, pero todo indica que porque ofrece garantías a la derecha de estar mejor representada en el órgano que elaborará la nueva constitución, para seguir defendiendo los intereses de los poderosos.

Otra desventaja de la Convención Mixta es que interferirá el trabajo propio del Parlamento que en ese mismo tiempo debe estar legislando y fiscalizando, o sea cumpliendo sus labores propias.

Lo coherente es votar Apruebo para una Nueva Constitución y Convención Constitucional como el órgano que la escriba. La Convención Constitucional estará compuesta en su totalidad por personas elegidas por la ciudadanía, con paridad de Género, es decir similar cantidad de hombres y mujeres, escaños para los pueblos originarios, lo cual hace que esté mucho mejor representada la sociedad chilena.

Por ello el 25 de Octubre debe primar la coherencia y nuestro genuino deseo de transitar hacia un país con más justicia social, con derechos sociales garantizados, con reconocimiento constitucional a nuestros pueblos originarios y ese país es posible construirlo con una Nueva Constitución Política escrita por constituyentes cien por ciento electos por la gente.

Esa es mi opinión.

Aún estamos en cuarentena y es necesario más que nunca cuidarnos para cuidar el plebiscito, cuidarnos para poder ejercer nuestro derecho el 25 de Octubre y desde allí iniciar el camino hacia un nuevo Chile, un Chile con una sociedad humanista, democrática, justa y solidaria, en que todas y todos tengamos derechos sociales garantizados.

José Ruiz Santana

Ex Gobernador

Provincia Ult. Esperanza.