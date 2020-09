Se iniciaron servicios extraordinarios de control por parte de Carabineros y SENDA: se reforzarán fiscalizaciones en toda la región, durante este fin de semana de Fiestas Patrias

En el sector sur de Punta Arenas, autoridades de Gobierno y Carabineros dieron inicio al operativo extraordinario que se llevará a cabo durante este fin de semana de Fiestas Patrias, que considera el aumento de controles y fiscalizaciones, además del uso de la ambulancia de SENDA para la toma de alcotest a conductores de vehículos, en el marco del programa Cero Alcohol.

Si bien la capital regional se encuentra en fase 1 del plan Paso a Paso, es decir, en cuarentena obligatoria, por lo tanto las personas no tendrán permisos especiales para salir de su vivienda, se determinó reforzar el despliegue de control para evitar conductas irresponsables que puedan generar delitos y propiciar contagios de COVID-19.

El intendente José Fernández Dübrock explicó que “estamos iniciando un operativo extraordinario de Carabineros con motivo de Fiestas Patrias, que se suma a todo el trabajo que ya se está realizando en toda la ciudad por la pandemia”, afirmó la primera autoridad, reiterando que está prohibido reunirse con familiares y amigos para celebrar como en años anteriores. “Este operativo considera el control a conductores para evitar que salgan en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol, porque hemos visto que en el último tiempo esta conducta ha sido bastante reiterativa en la ciudad, así que el llamado a la ciudadanía es a tomar consciencia”.

En tanto, la coordinadora regional de Seguridad Pública, Jennifer Rojas, enfatizó que no existen permisos especiales para salir durante este fin de semana, y recalcó que se llevarán a cabo toma de alcotest por parte de SENDA con su ambulancia, para controlar a quienes circulen. “La idea es que las personas se queden en casa, estamos en una pandemia grave, y por supuesto no queremos colapsar los sistemas hospitalarios, no queremos que estas fiestas patrias, además del coronavirus, nos afecten los accidentes, las intoxicaciones, por lo que ese es el llamado, a que todos permanezcan en sus hogares, disfruten en familia y no cometan excesos”, subrayó la autoridad.

Este reforzamiento en la labor de control se ejecutará en toda la región, afirmó el jefe de la XII Zona de Carabineros, general Patricio Figueroa, quien destalló que se buscará “controlar todas situaciones que involucra la conducción, es decir, verificar que las personas porten sus permisos, que no estén conduciendo bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, y todo lo que pueda ser visto desde la conducción”, explicó, añadiendo que estos servicios se mantendrán durante todo el fin de semana de Fiestas Patrias, “y es de esperar que la comunidad nos apoye con estas medidas, se cuide y que cumpla con todas las instrucciones que se han dado desde el punto de vista sanitario”.

Finalmente, la directora regional de SENDA, Lorena Guala, destacó que nuevamente se esté utilizando la ambulancia en los operativos de control vehiculares, ya que desde febrero estaban suspendidas sus salidas a terreno. “Estamos retomando los controles cero alcohol, dejamos de hacerlo producto de la condición sanitaria, estamos retomando ahora, dado inicio a las Fiestas Patrias, para transmitir seguridad y confianza a la población; la idea de esto es poder sacar de circulación a los conductores que puedan estar bajo los efectos del alcohol o cualquier otra sustancia”.

Todas las autoridades coincidieron en que este servicio extraordinario apunta a resguardar la seguridad y la salud de las personas, por lo que se insiste en la responsabilidad y el autocuidado.