Se inventa la declaración desechable -Víctor Maldonado – Opinión

: “Se inventa la declaración desechable”.

 El domingo el Frente Amplio comunicó que desestimaba la realización de primarias amplias de la oposición, el lunes relativizó su declaración oficial anterior especificando tres condiciones para la realización de las primarias, lo que deja el día de hoy para tomar decisiones, puesto que mañana se cierra el plazo para inscribir candidatos a este tipo de procesos.

 Esto constituye toda una novedad porque, hasta ahora, el comunicado oficial de un partido o bloque político era su punto de no retorno, la toma de postura pública, tras la cual una decisión se implementaba a todo evento. Ahora se acaba de inventar la declaración pública desechable con garantía de 24 horas.

 Sin embargo, tal modo de proceder tiene un costo que se expresa en la falta de certezas que genera en los que escuchan. ¿Por qué las declaraciones del lunes han de ser definitivas y no serán modificadas por otras a poco andar?

 Las intervenciones más recientes han puesto hincapié en que no se han descartado las primarias de toda la oposición y que se debe estar dispuestos a negociar hasta último momento. Pero la reflexión política del comunicado del domingo no tiene nada de antojadiza y mantiene su vigencia, ahora combinado de flexibilidad táctica.

 El Frente Amplio afirma en su texto que busca establecer acuerdos por “omisiones mutuas” con Unidad Para el Cambio y Convergencia Progresista (no con toda la oposición). Explícitamente se descarta un acto único nacional, tal como otros sectores de centroizquierda e izquierda han propuesto.

 El llamado a la unidad es selectivo puesto que el verdadero límite político que importa no es de “oposición – Gobierno” sino el de “conservadores – progresistas”. Por lo tanto, lo que importa no es cómo un partido se define a sí mismo, sino la forma en que el Frente Amplio lo define.

 Se mantendrá la competencia con cualquier otro conglomerado (entiéndase de derecha o de oposición) por un continuo de razones: éticas (corrupción, clientelismo) o ideológicas (defender proyectos conservadores), males de los que se declara exento.

 Aquí hay un cambio, puesto que las “omisiones mutuas” no corresponde a las primarias, sino a negociaciones de cupos en las muy tradicionales mesas políticas cupulares. Otro cambio es que la modalidad de un comunicado público a escasos días del cierre de las inscripciones a elecciones primarias correspondía a una notificación final, no a una apertura al diálogo.

 Dado lo comprimido del calendario electoral, se desperdicia el último espacio de negociación abierta disponible. El énfasis en el perfil propio se aplicaba en las elecciones de alcaldes, gobernadores y Presidente, por lo que la convergencia política y programática era declarada inviable. El tiempo disponible no permite un acuerdo fino y en detalle aplicable a todas las regiones y municipios.

 Habrá que seguir conversando más allá del plazo para las primarias legales. La voluntad de la unidad opositora ha de predominar por sobre el uso de una sola modalidad de acuerdo y consulta popular. Es de esperar que en este espíritu perseveren todos y el próximo comunicado sea de todos y no desechable.

Víctor Maldonado R.

El Frente Amplio da pie atrás

Tras el portazo a la opción de realizar primarias con los partidos de la ex Nueva Mayoría, el Frente Amplio dio pie atrás y abrió un «espacio de diálogo» con la oposición.

 Catalina Pérez, presidenta RD

 “Yo no descarto que las condiciones cambien, ojo, quedan dos días para cerrar las conversaciones”.

 “Tenemos dos días para lograr primarias con mínimos programáticos, con disposición de los partidos de llevar a competencia democrática a todos los alcaldes actualmente en ejercicio y dejar fuera a cualquier candidato vinculado a corrupción. Esperamos que exista disposición de cambiar las actuales condiciones y lleguemos a un acuerdo que nos permita seguir avanzando”.

 Jorge Ramírez, presidente Comunes

 “Nosotros nunca hemos estado en contra de las primarias de toda la oposición, de hecho hemos hecho todo lo posible para que existan primarias de todas las fuerzas de cambio y por tanto vamos a seguir haciendo los esfuerzos».

 «Son 48 horas para que los sectores de la ex Nueva Mayoría puedan de alguna manera responder a las solicitudes que ha hecho el Frente Amplio, que de alguna manera tengan ciertos mínimos que permitan a la ciudadanía entender porque estamos haciendo primarias con el resto de la oposición. La verdad es que no nos hemos cerrado a la posibilidad de que existan primarias de todas las fuerzas».

 Diputado Gabriel Boric (CS)

 A través de su cuenta de Twitter: las “primarias deben ser sobre ideas y propuestas compartidas, sino es solo el poder por el poder vacío de sentido. Trabajemos fuerte para tener primarias presidenciales de toda la oposición con contenidos comunes públicamente acordados en discusiones abiertas”.

 Diputado Pablo Vidal (RD)

 “En muchos sentidos la política se parece al fútbol y mientras no se toque el pitazo final, el equipo que va perdiendo va a tener la esperanza de hacer un gol». «Es cierto que queda tiempo y es cierto que en ese tiempo que queda todavía pueden pasar cosas «.

 Fuad Chahín, presidente DC

 “Nosotros creemos que en esto no hay que dar portazos, pero nos queda poco tiempo, nos quedan solo horas. Nosotros estamos disponibles sin condiciones para primarias, no podemos regalarle a la derecha un triunfo excepcional a siete meses de la elección presidencial solo por nuestra dispersión, yo creo que hoy día es nuestra prueba de fuego».

 Álvaro Elizalde, presidente PS

 «La división del progresismo solo favorece a los sectores que se oponen a los cambios que los chilenos y las chilenas demandan y por eso insistiremos en la negociación de las primarias amplia, sin exclusiones de ningún tipo, y esperamos que aquellos que hasta ahora se han opuesto y que están más bien en una estrategia de perfilamiento individual tomen conciencia de lo que está en juego».

