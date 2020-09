SEREMI de Salud Magallanes informa sobre salida no autorizada de dos personas covid-19 en Puerto Natales

Como Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes informamos que esta tarde tomamos conocimiento que dos personas positivas a coronavirus, usuarios de una residencia sanitaria de Puerto Natales, abandonaron el recinto por una salida de emergencia, ante lo cual se dispuso un intenso operativo por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden y PDI para su búsqueda. Uno de ellos ya fue encontrado y devuelto a la residencia. Se mantiene la búsqueda de la segunda persona.

El llamado es, tanto a los casos positivos como contactos estrechos, a respetar sus cuarentenas y no quebrantarlas. Recordamos que la estrategia de residencias sanitarias busca entregar una alternativa para aquellas personas que no pueden cumplir de manera adecuada el aislamiento en su hogar, pero que estos recintos no son lugares de detención, por lo que apelamos a la responsabilidad individual para cumplir la cuarentena establecida, y con esto resguardar la salud de la comunidad.

