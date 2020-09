Un día de suspenso – Víctor Maldonado – Opinión

 Hoy se sabrá si la oposición logra acordar un pacto electoral y la realización de primarias que comprometa a todos los partidos y conglomerados. Para cerrar un acuerdo se requiere la confluencia de muchas voluntades y concordar la modalidad que se emplearía. Nunca se había llegado al día de cierre con tan poca preparación previa, por lo mismo, todo puede suceder.

 Entender el proceso de negociación en la centroizquierda requiere tomar en cuenta las restricciones de tiempo, dado lo tardía de los acuerdos políticos. No se avanzó antes porque las decisiones no estaban tomadas por los distintos conglomerados, lo que imposibilitaba procesar diferencias que no se explicitan. Eso sin considerar los cambios de opinión de última hora.

 Cuando queda un espacio de tiempo muy acotado, lo único que queda es optar por priorizar la unidad antes que jugarse por un método a emplear. Sin embargo, los cuatro referentes de la oposición han competido por dar su apoyo a la realización de primarias, por lo cual lo que suceda tiene que tomar en cuenta esta voluntad expresada, con matices, pero por unanimidad.

 En otro tiempo la historia hubiera terminado en la mesa de negociaciones, hoy eso es impensable. Sería como pensar que se puede actuar en política de un modo tradicional sin tener consecuencias. Ahora la negociación tiene la penúltima palabra, el juicio ciudadano termina por definir lo apropiado de la actuación de cada cual.

 Aun así, este pie forzado tiene una ventaja importante. Cuando hay un pacto nacional de la oposición para gobernadores regionales, independientemente de quien termine encabezando, el programa de gobierno tiene una matriz básica compartida por todos. Por eso la idea de una alianza exclusivamente en negativo, “en contra de la derecha», ya no será sostenible.

 Por supuesto, otra concordancia importante será las exigencias éticas y políticas que cumplir con cada representante inscrito para competir, avalados por sus respectivos partidos. Algo que, sin duda, es un avance porque se elevan estándares exigibles más allá de lo que la ley señala.

 Por lo demás, un primer entendimiento permite pensar en la prolongación de este acuerdo inicial más allá del plazo perentorio que impuso la inscripción de primarias legales. Se hace posible darse el tiempo suficiente como para completar este entendimiento en gobernaciones hasta alcanzar las principales competencias con la derecha a nivel municipal.

 Con este predicamento la realización de primarias se haría habitual y extendido. De cierto modo, se establece un precedente del que no se podrá echar pie atrás. Incluso, ya se percibe que se justifican futuras modificaciones legales para hacer más flexible la implementación de primarias para adaptarse mejor a las diferentes realidades regionales y locales, sin por ello quedar obligados quedar atados a la firma de pactos nacionales que no siempre se desean.

 De una negociación nadie sale contento. A lo más, se puede salir conforme porque los objetivos propuestos se lograron. Lo que importa es que el objetivo principal se haya conseguido haciendo posible el bien común.

Víctor Maldonado R.

Acuerdo en suspenso

Los secretarios generales y encargados electorales de todos los partidos de la centroizquierda retomaron las conversaciones para empujar un último intento por alcanzar un acuerdo de todo el sector en torno primarias legales de gobernadores regionales.

 Heraldo Muñoz, presidente PPD

 “Es la hora de la unidad, sin excusas. Y, por lo tanto, es necesario llegar a un acuerdo. Por lo menos desde la Convergencia Progresista hemos hecho una propuesta clara”.

 Álvaro Elizalde, presidente PS

 “La piedra de tope es que hay partidos que están llenos de dudas. Después han cambiado de opinión, han matizado sus dichos iniciales, pero hoy no han estado disponibles para suscribir un entendimiento. Pero nosotros vamos a insistir”.

 Catalina Pérez, presidenta RD

 “Desde el FA pedimos primarias en todas las regiones del país, en 13 de ellas tenemos candidatos. Además, insistimos en mínimos de probidad y transparencia y compromisos programáticos sobre los que ya hay disposición de avance”.

 Fuad Chahin, presidente DC

 “Algunos creen que se pueden hacer primarias pero dejando fuera de la papeleta de algunas regiones a los candidatos de determinado partidos (…) o sea, primarias con blindaje. Para eso no estamos disponibles”.

 Lautaro Carmona, secretario general PC

 “Desmiento absolutamente que hayamos pedido blindaje en la Cuarta Región”.

 Jorge Ramírez, presidente Comunes

 “Estamos confiados en que los sectores de la ex Nueva Mayoría serán capaces de comprender que estos mínimos son fundamentales”.

Política migratoria

Senado una indicación impulsada por los senadores Juan Ignacio Latorre e Isabel Allende, que creaba una nueva categoría migratoria para que los extranjeros pidan una visa laboral al momento de llegar a Chile.

 Senadora Isabel Allende (PS)

 “Llama la atención que cuando habíamos retomado la conversación de este tema tan complejo y necesario, como es tener una ley de migraciones que efectivamente logre generar una migración ordenada y regular, llama la atención la ofensiva comunicacional de parte del gobierno durante los últimos días, la cual está enfocada en general en contra de la migración”.

 Senadora Ximena Rincón (DC)

 “Yo entiendo qué está en las manos de quien gobierna, del Ejecutivo de turno, de fijar las condiciones en las cuales se establecen los permisos de entrada (…) Pero sin lugar a duda, señalar que nosotros estamos fomentando que lleguen con nuestras declaraciones, cuando el mismo Presidente ha hablado y establecido figuras que han hecho que haya una gran migración en nuestro país, llama al menos a ser justo con la palabras y medirlas”.