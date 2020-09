Un gobierno que se fue sin decir adiós – Víctor Maldonado – Opinión

 Este gobierno es más capaz de mantener los problemas que de solucionarlos, por eso su prolongación no será lo que Chile necesita. La crisis social está suspendida, pero no solucionada. Tarde o temprano se manifestará en el mismo punto donde la encontró la pandemia.

 A estas alturas la administración parece sostenerse en las crisis. El gobierno ve justificado más por la pandemia que por su capacidad de hacerle frente. Pero cuando la emergencia no prime ¿sobre qué soporte se podrá seguir sosteniendo? En el ojo del huracán parece haber una extraña calma.

 Lo que mantiene la administración en su sitio es el lento proceso de despedida con que el país da paso a lo nuevo mediante el cambio constitucional. La cara pública del pasado no se parece en nada a una promesa de porvenir.

 Este gobierno se ha seguido debilitando, pero logra que esto pase desapercibido porque tenemos a la ciudadanía volcada a hacer frente a la emergencia.

 Esta confesión de insolvencia ha llegado a ser asumida como algo natural por el oficialismo. El ministro Víctor Pérez ha realizado una de las declaraciones más insólitas que se recuerde de un jefe de gabinete: “El legado de Piñera será haber optado por un camino institucional para resolver las diferencias de los chilenos”.

 En otras palabras, el legado del Presidente será haber cumplido con uno de sus deberes más básicos, algo que ninguno de sus antecesores se le hubiera ocurrido mencionar entre sus logros, mucho menos como el aspecto más relevante de su gestión.

 La frase es muy significativa porque significa que Piñera, en algún momento, tuvo que optar entre dos alternativas y que se encuentra muy meritorio que el mandatario se haya decidido por cumplir con su mandato constitucional. Lo que para Aylwin, Lagos, Frei y Bachelet fue el punto cero de su administración, ahora es un motivo de satisfacción. Es la mayor confesión de irrelevancia que se recuerde. Una cosa es pasar a la historia y otra que la historia te pase por encima.

 Los problemas nacionales se fueron al máximo y este gobierno ha respondido con el mínimo. Y no podemos pasar por alto este hecho decisivo. Es tanta la ineptitud de Piñera en La Moneda que nos ha llegado a parecer natural que nos importe cada vez menos lo que diga y lo que haga. No debiera ser así.

 Piñera no va a pasar por la ceremonia del adiós, va a pasar a un adiós sin ceremonias. En respuesta a lo que hizo y dejó de hacer, se despedirá en medio de la indiferencia. A mitad de período se quedó sin propósito y ha encontrado su justificación es mostrar que las cosas pudieron ser aún peores. Que se pudo optar por la represión desatada y el mérito consiste en no haberlo intentado.

 El vacío de poder es un vacío de autoridad. No se puede ejercer el mando de la nación sin el ascendiente moral que siempre hemos visto antes adicionado al cargo de Presidente. Cuando ocurre, el resultado es lamentable, como lo hizo Piñera al intentar cumplir con el rol de guía, explicándonos qué es lo fundamental que se juega en el cambio constitucional. Lo que queda no es lo que dijo, sino la extrañeza general por la expectativa de ser escuchado.

Víctor Maldonado R.

Primarias para gobernadores regionales

El conglomerado “Unidad para el Cambio”, integrado por el PC, FRVS y PRO, planteó al conjunto de la oposición la posibilidad de realizar primarias para la elección de gobernadores, que se realizarán el próximo año.

 Texto del comunicado público

 “En reunión de Presidentes de los partidos de Unidad Para el Cambio se acordó hacer esfuerzos en la dirección de posibilitar primarias para la elección de gobernadores o gobernadoras, del conjunto de la oposición, lo que debiera materializarse en conversaciones con todo el arco opositor”.

Continúan las inhabilidades

Convergencia Progresista (CS) valoró la apertura de Unidad para el Cambio a primarias legales y reitera llamado al Frente Amplio a sumarse.

 Comunicado de CS

 «Valoramos la apertura manifestada por este grupo de partidos de oposición, coincidente con lo que hemos venido planteando, en el sentido de impulsar primarias legales para gobernadores y gobernadoras regionales, de manera tal de llegar con candidaturas unitarias para estas históricas elecciones en abril próximo».

Ratificación DC

 Comunicado público PDC

 La Directiva Nacional de la Democracia Cristiana valora la decisión comunicada por los partidos de “Unidad para el Cambio” en orden a “hacer esfuerzos en la dirección de posibilitar primarias para la elección de gobernadores o gobernadoras, del conjunto de la oposición, lo que debiera materializarse en conversaciones con todo el arco opositor”.

 Esta decisión, unida a la ya expresada por los partidos de Convergencia Progresista están haciendo posible que se concrete en breve un acuerdo amplio de la oposición para ganar las próximas elecciones para las gobernaciones regionales.

Posición Frente Amplio

 Comunicado público FA

 “El Frente Amplio sigue trabajando (…) para avanzar en mecanismos de coordinación territorial vía omisiones mutuas que permitan, por un lado, reconocer nuestras legítimas diferencias y, por otro, aunar esfuerzos para ofrecer alternativas ciudadanas competitivas a Chile Vamos según cada realidad territorial”.

 El FA “no dudará en competir contra todas las candidaturas que, independientemente de su coalición, hayan perpetuado la corrupción, el clientelismo o representen proyectos alejados de las necesarias transformaciones (…).descartamos la propuesta de un pacto único nacional para primarias que desconoce nuestras diferencias con los sectores conservadores y neoliberales del país presentes, como se ha reafirmado en estos últimos días, en sectores de la ex Nueva Mayoría”.