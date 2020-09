«Unidos por poder, divididos por la derrota» – Victor Maldonado – Opinión

 La derecha se está acostumbrando a hacer política a partir de una diáspora de opciones. En las filas del oficialismo lo explican de múltiples formas, pero lo cierto es que constituye una debilidad objetiva.

 Cuando no hay un aglutinante colectivo lo suficientemente fuerte predominan las apuestas particulares, que parecen convivir de buena forma porque están compartiendo el poder. No obstante, las facturas existentes seguirán profundizándose por la dinámica de los acontecimientos.

 En realidad, si la derecha no gana las elecciones presidenciales, ya no dispondrá del elemento que le entrega la apariencia de un ensamblaje efectivo. Si fue la unidad lo que la llevó al poder, tras la fractura, ya no será el poder el que les devuelva la unidad.

 El oficialismo aún conserva la calma porque la oposición no ha estado lúcidamente conducida. Entendiendo por poco lúcido al que se entretiene priorizando sus diferencias en la centroizquierda, en vez de competir con la derecha. Priorizar la división se parece mucho a multiplicarse por cero.

 Se ha llegado a tal distorsión en las prioridades, que ahora no es infrecuente que se escuche, como si fuera un argumento, que “estar contra la derecha no basta”. Más que una idea estamos ante la presencia de una obviedad.

 Sin embargo, nadie está defendiendo una especie de agrupamiento en base a negaciones. Al contrario, el enfoque que construye el triunfo, tanto político como electoral, consta de los siguientes elementos: confluencia en un programa, conformación de una coalición de nuevo cuño, selección de un liderazgo legitimado y reordenamiento de las fuerzas políticas.

 Todo aquel que diga que no está por oponerse a la derecha sin más, debe explicitar tras cuáles ideas programáticas está dispuesto a confluir con otros. Tiene que decirlo en positivo o guardar silencio. Si define sus prioridades, debe considerar viable unirse con los que tiene coincidencias fundamentales.

 Como es posible que la oposición no logre una plena coincidencia de buenas a primeras, cada cual deberá representarse a través de líderes, partidarios e independientes, para dar inicio al proceso de aglutinamiento. Si no es posible conseguirlo en un único proceso de primarias, lo que importa es saber desde el principio que, como en la conocida película, “al final quedará uno solo”.

 Los gobiernos son respaldados por coaliciones estables, por tanto, al terminar la elección de primarias, quienes hayan optado por competir entre ellos, se convertirán en la base del futuro gobierno. Vamos a hacer exactamente eso, no porque el conjunto de nuestra dirigencia se haya despertado con una súbita inspiración, sino porque esta es la única opción viable. La DC y Convergencia Progresista ya han llamado a la unidad mediante la realización de primarias.

 Sin embargo, algo falta. El inicio de un nuevo ciclo político requiere un cambio de conducción. Partidos y personeros han de transformarse o perecer. Un proceso que estará en pleno desarrollo el 2021, pero que se consolidará en los años siguientes. Esta etapa de acomodo y adaptación se verá fortalecida con el triunfo presidencial y es una razón adicional para triunfar.

Víctor Maldonado R.

Acusación constitucional a ministro del Interior

Varios diputados de la DC adelantaron que congelarán el anunciado libelo contra el ministro del Interior, Víctor Pérez.

 Daniel Verdessi, jefe diputados DC

 «La bancada de diputados de la Democracia Cristiana tomará conocimiento de la acusación contra el ministro Mañalich, y decidirá de acuerdo a los antecedentes y méritos que se le presenten. Esta acusación paraliza otras acusaciones en curso, ya que no podemos estar con varios temas de ese tipo y de esa importancia a la vez».

 “Esperamos que en el futuro exista una mayor coordinación en la oposición respecto a este tipo de acciones de fiscalización».

 Diputado Iván Flores (DC)

 Descarto «absolutamente un acuerdo de la Democracia Cristiana de suspender la acusación constitucional contra el ministro del Interior. No se ha tomado acuerdo, no se ha conversado al interior de la bancada, por lo tanto las declaraciones de Verdessi son a título personal».

 Diputada Claudia Mix (Comunes)

 «Siempre fuimos muy transparentes, muy abiertos, en cada reunión yo planteé el tema».

 Antes de presentarla «hubo reuniones, hubo coordinación, se mandó un borrador foliado a cada jefe de bancada para que lo pudieran discutir con sus distintas bancadas y nos hiciesen llegar sus observaciones o se sumaran al trabajo los distintos asesores».

 Raúl Soto, jefe de bancada PPD

 “La Democracia Cristiana hace rato está titubeando por la presentación de la acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez, sin embargo nosotros vamos a seguir enfocados en recabar antecedentes a través de una comisión especial investigadora y evaluar más adelante si retomamos esta acusación constitucional».

 Ricardo Lagos, ex Presidente de la República

 Consultado sobre la acusación constitucional contra Mañalich: Se puede tener una visión política distinta respecto del exministro, pero que eso es una discusión de política pública y “no autoriza una acusación constitucional”.

El «decálogo» de Piñera

Beatriz Sánchez, reaccionó de modo crítico frente a los 10 puntos señalados como «esenciales» por Piñera para una eventual nueva Constitución.

 Beatriz Sánchez, excandidata presidencial FA

 «Él tiene su derecho a presentar su decálogo, pero la prescindencia (que Piñera ha pedido a su Gobierno) ya no es tanta con esto. Y lo que a mí me parecería justo es que el Presidente, ojalá, fuera uno más dentro de lo que significa construir una Constitución».

 «Lo que hace el Presidente con su decálogo, mirándolo muy de cerca, es que básicamente mucho de lo que él instala allí tiene total base en la Constitución de hoy día, no hay una propuesta muy distinta a la Constitución de hoy, sobre todo en algo que define harto a la Constitución de 1980, como es el Estado subsidiario».