¿Camino propio o su propio camino? – Víctor Maldonado – Opinión

 Beatriz Sánchez acaba de hacer una declaración plena de contenido: “El camino propio del Frente Amplio fue el 2017 (…) hoy lo que necesitamos son mayorías, porque sí queremos gobernar”. Se trata de una de esas frases que abren y cierran etapas políticas para su sector. Lo que dice es que el Frente Amplio ya no es autosuficiente si lo que se quiere es conquistar el poder.

 Esto va a significar un debate interno de grandes proporciones. Hasta el momento, el FA ha decidido pagar muchos costos con tal de mantener su marca vigente por separado. Sin este propósito su comportamiento en las recientes negociaciones de la oposición no se explica.

 Pero ahora, su principal líder (o, si se quiere, su figura más perfilada) señala que el horizonte es más vasto. Tiene el valor de asumir que los cambios de proporciones que ha experimentado el país no permiten seguir pegados a lo que fue el debut político del conglomerado. Es un llamado a la adaptación.

 La unidad importa y esta no tiene límites tan estrechos cuando hay otros actores que existen y que van a permanecer en el escenario. Sin duda, el fin de la negociación por las primarias no tuvo el resultado que esperaba Sánchez. Pero, como corresponde a una líder, convierte una carencia en una tarea: “Me hubiese gustado otro resultado (…), nos faltó fuerza”, es decir, está haciendo un llamado a hacerlo mejor.

 La excandidata presidencial reconoce la tensión que existe en el FA entre el acompañamiento de las protestas y la actuación dentro de la institucionalidad. Aunque se trasunta una segunda tensión entre la militancia de partido y el compromiso de independientes con el Frente Amplio.

 Sánchez se podía imaginar un FA liderando un proceso de unidad. Algo que fue perfectamente posible, pero por lo que no se optó. Como sabe que las conversaciones en la oposición no han terminado, anuncia lo que ella hará: “Me voy a jugar el pellejo para que lleguemos de la forma más unitaria posible”.

 Las alternativas que quedan abiertas son complejas. Un acercamiento con la ex Nueva Mayoría es tan difícil, que ni siquiera lo plantea (no obstante estar dentro de la lógica de su pensamiento). Tampoco el acercamiento al PC es fácil, porque este propósito no presentó en las recientes negociaciones (el FA no aceptó la unidad sin el PC, pero se inscribió unilateralmente sin avisarle).

 El escenario es como es y si la ex Nueva Mayoría queda muy lejos, lo cercano es el Partido Comunista. De allí se derivaría una primaria parcial, a menos que siga predominando el camino propio, que es la vía seguida por los partidos, en vez de seguir su propio camino dentro de una mayoría de nuevo cuño.

 El resultado de las elecciones primarias del próximo mes será un despertar a la realidad. Si la diferencia en la participación ciudadana entre los bloques es nítidamente desigual, la idea de mantenerse en solitario se hace cuesta arriba. También carecería de propósito, porque dejaría a la izquierda en desventaja ante la centroizquierda unida. Una cosa queda clara: la candidatura de Beatriz Sánchez no es a todo evento, da la idea de que preferiría no serlo, pero está vinculada a un proceso de unidad que se abra camino.

Víctor Maldonado R.

Declaraciones de Tellier

Las declaraciones de Guillermo Tellier han sido criticas desde la oposición.

 Guillermo Teillier, presidente PC

 “Si el gobierno y las fuerzas represivas como Carabineros consideran que son violentistas los manifestantes, entonces si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo no salgan a manifestarse y eso no lo diré, porque tiene que progresar el derecho a manifestarse. Lo que sí podría decir es que traten por todos los medios de hacerlo pacíficamente”.

 Carlos Maldonado, presidente PR

 “Se equivoca Teillier al no condenar los hechos de violencia, asimilándolos a la manifestación social. Por el contrario, los hechos de violencia se dan por parte de grupos muy minoritarios y lo que hacen es distorsionar la legítima manifestación social”.

 Fuad Chahin, presidente DC

 “Es un profundo error confundir manifestación con violencia. La violencia es absolutamente intolerable, ya que no busca cambiar la cosas, no busca un mejor país ni una nueva Constitución. La violencia busca la destrucción del país, el caos y no hay nada más antidemocrático que eso”.

Rechazo a los actos de violencia.

Los partidos agrupados en Convergencia Progresista emitieron una declaración en la que expresaron su condena a los hechos de violencia.

 Texto de la declaración pública

 “Apoyamos, como siempre, el legítimo derecho de reunión y a manifestarse pública y pacíficamente, un derecho humano de primera generación. No puede coartarse dicha libertad pública, ni aplicarse el uso de la fuerza de manera desproporcionada contra manifestantes, como hemos visto por parte de Carabineros en innumerables ocasiones en tiempos recientes”.

 Ejercer ese derecho “no puede prestarse para abusos de grupos minoritarios, que, aprovechando estos escenarios de protesta, realizan actos de violencia y destrucción de la propiedad pública y privada”, “esto va en contra de la demanda social, generando desconfianza en la ciudadanía”.

No estamos en el camino propio

Beatriz Sánchez señala que la oposición necesita construir mayorías para gobernar.

 Beatriz Sánchez, excandidata presidencial FA

 “Nunca hemos estado embarcados solo en un camino propio. El camino propio del FA fue el 2017, existió cuando debutamos, porque era obvio, y tenemos claro que hoy estamos en 2020. Hoy lo que necesitamos son mayorías, porque sí queremos gobernar. Y para eso necesitas alianzas lo más amplias posibles”.

 Consultada si el propósito es desplazar a la ex NM: “No, porque somos un proyecto político que no buscamos sacar a nadie para instalarnos ahí. No queremos reemplazar a la Concertación y ser nosotros la Concertación de ahora. Nunca fue esa nuestra intención”.