Comenzó el trabajo de la Mesa Covid-19 con temática Salud: Todas las áreas de Salud identificando la situación real de la provincia de Magallanes

A través de la plataforma Zoom se realizó la segunda reunión de las Mesas Covid-19, esta vez profundizando en el tema de Salud, y a la que fueron invitados todos los actores relacionados con el área. Cabe recordar que estas Mesas, Social, Trabajo y Salud, se realizan a solicitud de la Intendenta Jennifer Rojas, y son lideradas por el gobernador Homero Villegas Núñez, y cuentan con un moderador, que en esta ocasión fue el Seremi de Salud (s), Eduardo Castillo.



Como es el objetivo de estas reuniones, se levantaron necesidades y propuestas, las que serán trabajadas y se presentarán con avance de compromisos en la próxima reunión. Se está dando urgencia a los temas tratados, al respecto el gobernador Homero Villegas expresó, “esta información es un insumo para entregarlo luego al gobierno regional y dar soluciones urgentes y expeditas a la mayor cantidad de gente. El Covid19 nos ha traído, temor, desconfianza y por eso estas instancias son necesarias para que podamos escucharnos, con respeto, altura de miras, y encontrar respuestas, tenemos que recoger con precisión la necesidades para entregar soluciones reales. Esta pandemia nos ha puesto a prueba y estamos aquí para trabajar en equipo, por y para la gente, por y para las familias, por y para la ciudadanía.”



De acuerdo a la modalidad de estos encuentros, durante la instancia, se dio cuenta de la realidad de cada lugar, de sus nudos críticos y se respondieron las interrogantes que se iban planteando, en términos de acciones y estrategias utilizadas hasta ahora en el manejo del Covid, el Seremi de Salud (s), Eduardo Castillo, se refirió a la importancia de estas reuniones,´ “una instancia muy provechosa para el trabajo coordinado y también para conocer las experiencias de las distintas áreas de salud, tanto del Servicio de Salud, como la atención primaria y además conocer la visión de los gremios del área de salud. Hay varias ideas que se han planteado que son las que vamos a conversar con las otras Mesas de Salud de las otras provincias, para luego entregar una propuesta única regional a la Intendenta, de medidas que se tienen que adoptar en torno a la pandemia”.



En tanto el director del hospital clínico de Magallanes, informó que “el hospital se ha visto más exigido por la demanda y el nivel de atención, especialmente a la ocupación de camas básicas, camas medias y pacientes críticos. Con dos o tres ingresos diarios, hemos realizado alrededor de 55 traslados a la región metropolitana” Respecto a estos pacientes, la comunidad debe saber que se realiza el seguimiento y, además, nos preocupamos del retorno, de su estado, evolución, con la coordinación del equipo de trabajadores sociales. Estamos desarrollando la habilitación de mayor cantidad de camas, incorporación de recurso humano, médicos y auxiliares, desde fuera de la región, para permitir la adecuada respuesta a la comunidad”.



El presidente del colegio Médico, Gonzalo Sáez, expresó que las medidas que se han tomado las últimas semanas son las correctas, aunque no tienen un efecto inmediato. Bajar la hora del toque de queda, es una medida efectiva, ya que muchos de los focos son reuniones familiares, reuniones pos laborales y esto baja la movilidad, asimismo la inclusión de trazadores y el call center en Inacap, “esto nos acompañará durante mucho tiempo y tenemos que buscar la forma de equilibrar y tener indicadores que nos demuestren cuando abrir y cuando cerrar, para convencer a la gente de tener un modo de vida acorde con una pandemia”



Consultado respecto al uso de mascarillas en las viviendas, explicó “con el grado de contagio que tenemos, cualquiera puede llevar el virus a su casa, si hay adultos mayores, lactantes, o pacientes crónicos, en 8 o 9 días si han sido contagiados, presentarán síntomas y terminarán en una UCI. Debemos entender que uno es un posible vector, el virus no se mueve sólo, se mueve sobre las personas”.



Sobre el mismo tema, el Seremi de Salud, agregó que “la medida puede ser polémica, porque socialmente, emocionalmente la casa representa un lugar de protección, pero el 55% de personas con Covid positivo, tienen entre 20 y 50 años, sin embargo el 85% de quienes fallecen son mayores de 60. Esa persona es contagiada en su casa. El uso de la mascarilla se refiere a la protección de los adultos mayores, lactantes y pacientes crónicos.



En tanto el director de Salud, Nelson Reyes, reafirmó que “el toque de queda ha sido muy bueno, porque se evita la circulación de la gente, ha habido una disminución de accidentes de tránsito y eso nos ayuda a no tener camas UCI ocupadas con pacientes que no son Covid. Es una medida que hay que mantener. Agregando que “Este es un problema de todos, de toda la región, sin excepción de color político o religioso” e informó que ya no sólo el Hospital clínico está recibiendo pacientes Covid, como en un principio, sino también lo están haciendo el Hospital Naval y la Clínica Magallanes, “Necesitamos que la red completa pueda dar respuesta a la necesidad que tenemos”, puntualizó.



Representando al Cesfam, el enfermero Víctor Fuentes, se refirió a la mayor carga asistencial diaria y sostenida, muchas atenciones desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas y la necesidad de resguardo. También se refirió a la atención domiciliaria que se realiza y que lleva consigo un esfuerzo adicional, entregando medicamentos, realizando controles: matronas a madres y recién nacidos, atención de adultos mayores, curaciones complejas. Atención de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, movilización de pacientes postrados. El objetivo es evitar que la gente acuda al hospital clínico. En esa misma línea, la enfermera Carolina Proust, del Cesfam Carlos Ibáñez, coincide con Víctor Fuentes, agregando la preocupación por la movilidad, con personas, por ejemplo, que solicitan horas que no son de urgencias, y no piden salvoconductos o permiso temporal.



Los integrantes de las Mesas están trabajando para lograr los objetivos, levantando necesidades, generando alertas e implementando medidas para combatir esta emergencia sanitaria.