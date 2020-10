Concluyó visita de la Subsecretaria de Salud Paula Daza a Magallanes

Visita Subsecretaria Paula Daza a Magallanes inaugura nuevo centro de trazabilidad y anuncia mas fiscalizadores.

Además informó la pronta inauguración de un laboratorio de PCR y de una Residencia Sanitaria en Puerto Natales.

Una intensa agenda de actividades tuvo la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en el marco de su visita a la región de Magallanes con el objetivo de anunciar medidas orientadas a fortalecer la estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA) en virtud de los índices que ha presentado la zona más austral del país en el contexto de la pandemia por COVID-19. En las últimas 24 horas se registraron 163 casos nuevos superando los 10 mil casos acumulados desde el inicio de la enfermedad en Chile. De esta manera la autoridad pudo constatar, en terreno, a la situación epidemiológica local, junta con sostener diversas conversaciones con autoridades regionales, alcaldes, concejales, integrantes del Consejo Regional, parlamentarios de la zona y representantes de organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de darles a conocer las estrategias para contener la propagación del coronavirus.

Uno de los anuncios fue la inauguración de un nuevo centro de trazabilidad, ubicado en las dependencias del recinto educacional INACAP de Punta Arenas, el cual fue visitado por la autoridad ministerial. Este recinto permite la incorporación de 20 nuevos profesionales encargados del seguimiento de casos y posibilita aumentar la dotación de trazadores de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando producto de la pandemia. A esta medida, se suma la incorporación de 40 trazadores que serán designados por la Seremi de la Región Metropolitana para colaborar con el seguimiento de los casos de Magallanes.

“Es importante entender que la trazabilidad es uno de los pilares fundamentales para combatir la pandemia de COVID-19 y es por eso que, como Ministerio de Salud, estamos haciendo muchos esfuerzos para mejorar y fortalecer el sistema de Trazabilidad. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo acá”, dijo la subsecretaria Daza, quien estuvo acompañada por la Intendenta regional, Jennifer Rojas y el Seremi (S) de Salud, Eduardo Castillo.

Daza explicó que con esto se busca robustecer el trabajo de la Seremi, el Servicio de Salud y los centros de atención primaria, permitiendo mejorar los indicadores. No obstante, señaló que ese avance “requiere de la suma de muchos esfuerzos personales y de un conjunto de medidas preventivas que se deben aplicar, como son: la consulta médica precoz al momento de iniciar los síntomas; la oportuna notificación del caso sospechoso en el sistema Epivigila; el diagnóstico eficaz, el aislamiento eficiente, la correcta declaración de contactos estrechos que deben realizar todos los casos positivos y el cumplimiento de todas las medidas restrictivas y de autocuidado que hemos indicado como Autoridad Sanitaria”, remarcando que actualmente hay 60 trazadores en la región, a los cuáles se sumarán 20 adicionales y otros 40 que serán enviados desde Santiago para reforzar la trazabilidad.

Fortalecimiento de la estrategia sanitaria en Puerto Natales

Por otra parte, para fortalecer las capacidades de testeo y aislamiento, la subsecretaria Paula Daza comunicó que, prontamente, se inaugurará en la comuna de Puerto Natales un nuevo laboratorio de procesamiento de muestras PCR, que permitirá agilizar la entrega de resultado de los exámenes y una nueva Residencia Sanitaria, la cual aumentará la disponibilidad de habitaciones para garantizar un aislamiento eficiente a todas las personas que lo requieran.

Aumento en la dotación de fiscalizadores

La subsecretaria Daza también participó de un operativo de fiscalización que se llevó acabo en Punta Arenas y junto a las autoridades regionales entregó Guías de Autocuidado a la ciudadanía, con consejos para prevenir el contagio de COVID-19.

En la instancia, la autoridad anunció que se duplicará el número de personas que confirman el equipo de fiscalización de la Seremi. “Sabemos que la fiscalización es importante para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias impuestas por el Minsal, es por eso que desde hoy se duplicó la cantidad de fiscalizadores de la Seremi de Salud para reforzar las labores de fiscalización”, indicó.

Y agregó que es muy importante el autocuidado, por lo que “la comunidad debe tomar conciencia sobre la importancia de respetar la cuarentena y solicitar los permisos para salir solo cuando sea estrictamente necesario. Mal utilizar estos permisos implica poner en riesgo a nuestros más queridos”.

A la fecha, en la Región de Magallanes se han realizado más de 30 mil fiscalizaciones y se han cursado cerca de 250 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena. Las multas, en este sentido, van desde 1 a 1.000 UTM.

En este sentido la subsecretaria Daza enfatizó que “las multas por este tipo de infracciones (incumplir cuarentenas) son las más altas, porque ponen en riesgo la salud pública de todo el país. Y en esto quiero ser enfática: si no les duele que una persona cercana enferme gravemente por no respetar esta medida, entonces les dolerá el bolsillo”, subrayó.

La Subsecretaria se reunió durante su visita con autoridades regionales, el Jefe de Defensa Magallanes, General Rodrigo Ventura, con parlamentarios de la zona, Alcalde de Punta Arenas Claudio Radonich, consejeros regionales, Fuerzas Amadas y de Orden y sostuvo un encuentro virtual con dirigentes sociales.

