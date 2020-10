CORE aprobó reevaluación del proyecto Mejoramiento y Conservación Plaza Benjamín Muñoz Gamero Punta Arenas

También se sancionaron recursos para concretar la Construcción de muros de contención en calle Bernardo Vera y Pintado

En sesión extraordinaria este miércoles, el Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena aprobó la reevaluación del proyecto “Mejoramiento y conservación Plaza Benjamín Muñoz Gamero, Punta Arenas” que considera un incremento de recursos por un monto de 209 millones 381 mil pesos, con lo cual la inversión total asciende a 965 millones 580 mil pesos provenientes de los recursos regionales FNDR.

Según lo informado en el trabajo de comisiones por la Unidad Técnica que es el municipio de Punta Arenas, esta reevaluación responde a la incorporación de nuevos requerimientos de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que significan dar cumplimiento a los estándares de accesibilidad universal y estar en conformidad a lo requerido por el Consejo de Monumentos Nacionales.

El presidente de la comisión Presupuesto, Ramón Lobos, explicó que se trata de un proyecto antiguo sancionado por el CORE el año 2017 pero hace poco se obtuvo la aprobación del Consejo de Monumentos lo cual dio luz verde para ejecutar mejoras, sin embargo no se pueden hacer modificaciones estructurales sino más bien mantener lo que está.

“Quedaron temas pendientes como el arreglo del quiosco que no está considerado y la localización de algunas estatuas que en el momento actual deberán ser revisadas y ver dónde van a quedar, específicamente el homenaje a José Menéndez. También se habló de ordenar el tránsito de los buses y ver como se propende hacia un mejor uso de la plaza como elemento turístico ya que debemos trabajar ahora para preparar en algún momento la reapertura del turismo regional, nacional y ojala internacional”, detalló el consejero Lobos.

Por su parte el consejero regional, Miguel Sierpe, comentó que fue un proyecto complicado de aprobar dado que representa un nivel importante de inversión en un contexto muy complejo por los problemas socioeconómicos que ha significado la pandemia. En ese sentido aclaró que “estaba aprobado hace tiempo y lo que se solicita hoy es un incremento de recursos. Es una iniciativa importante que significará tener la plaza como centro neurálgico cuando se active el turismo. Junto a esto, le estamos pidiendo al alcalde de Punta Arenas, un Plan de Manejo Global ya que hay muchas cosas pendientes como la ubicación de los buses. Pensamos que la subida y bajada de pasajeros no debería producirse en plena plaza”.

En la oportunidad también fue sancionada favorablemente la reevaluación del proyecto «Construcción muros de contención Bernardo Vera y Pintado, Punta Arenas» que considera 193 millones 352 mil pesos con lo cual el monto total para este proyecto es 531 millones 268 mil pesos.

Al respecto, el consejero Lobos, destacó “es una sentida aspiración de los vecinos del Barrio 18 de Septiembre y va a dar una solución a un problema estructural que tiene el cerro en esa zona, la idea es que los vecinos efectivamente puedan usarlo como un área verde y de desplazamiento, segura, cómoda y con acceso universal”.

Finalmente, el Consejo Regional por unanimidad, no aprobó la solicitud de incremento de recursos para la «Construcción Juzgados de Policía Local, Punta Arenas», correspondiente a 1.278 millones de pesos adicionales a los 1.835 millones aprobado por el CORE el año 2018.Este proyecto fue ampliamente trabajado en la comisión Infraestructura y según comentó su presidente, Miguel Sierpe, “consideramos que es un tema relevante y necesario pero a la luz de los acontecimientos económicos lamentables que hoy tenemos, pensamos que se deben generar prioridades que nos den mayor cantidad de recursos para invertir en la reactivación económica de la región y este proyecto, no era coherente con ello, así que momentáneamente no se aprobó”. Concluyó el consejero regional.