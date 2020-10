Cuando se llega a la opción ganadora por resignación – Víctor Maldonado – Opinión

 El cruce de las principales afirmaciones de dos entrevistas aparecidas en distintos periódicos, este fin de semana, nos dice mucho sobre el estado actual de la oposición y su proyección en el futuro próximo.

 Por una parte, Guido Girardi afirma que “el Frente Amplio va a vivir una obsolescencia aceleradísima”; por otra, Catalina Pérez afirma respeto del término de la negociación recién pasada: “no quiero creer que esto signifique el rearme de la Concertación”.

 No creo que ambas afirmaciones den cuenta estrictamente de lo que está pasando antes nuestros ojos, pero sí detectan un dato verdadero que corresponde analizar. Además, es bien significativo que lo que más se destaque de entrevistas extensas sea lo que ambos opinan sobre otros conglomerados.

 Sobre la conclusión de las tratativas en la centroizquierda se ha hablado mucho, pero se ha dicho poco. La emoción predomina sobre los hechos y así nadie puede entender lo que pasó. Es evidente que el que necesita presentar a los demás como movidos por malévolas intenciones y verse a sí mismo como la encarnación del idealismo, muestra una extrema debilidad en su postura.

 El que prefiere un reino de caricaturas no está plenamente adaptado al mundo real. Hay tres elementos que se pueden destacar: primero, todos estuvieron dispuestos a negociar omisiones; segundo, quien realizó el giro definitivo fue Convergencia Progresista; tercero, el equipo negociador del Frente Amplio realizó su labor eficientemente, en el espacio que les dejó su dirección política.

 El resultado se explica también por tres constataciones que se pudieron hacer durante la negociación: primero, que las omisiones no pudieron “calzar” debido a que perder una elección en la que se tiene ventaja es impresentable cuando se pueden hacer primarias; segundo, que cuando la negociación está en punto muerto lo que queda es jugarse por la alternativa menos optima, pero más posible; tercero, que los partidos del FA tienen una estrategia coherente, pero la distancia entre esas estrategias está sumando una incoherencia en la acción.

 Cuando Catalina Pérez dice que su conglomerado tiene vocación de poder y de mayoría, se está refiriendo más a RD que al conjunto, la otra lógica posible es la representación a todo evento de la izquierda, cueste lo que cueste, y esa perspectiva está también presente. Esa brecha tiene que ser acortada.

 No es que el FA este condenado, como dice Girardi, a un “obsolescencia aceleradísima” en el sentido de una rápida extinción. Las opciones políticas básicas no desaparecen. Lo que sí quiere decir es que hoy no pretenden confluir con nadie y eso inhabilita un pacto que no sea exclusivamente de izquierda.

 El FA, que es ahora una minoría, quiere predominar en la izquierda y luego confluir. Si no predomina (y tras esta negociación ello no ocurrirá), tendrá que acompañar a alguien se producirán conmociones.

 Convergencia Progresista se encontró, a última hora, con la opción ganadora y, a regañadientes, se resignó a asumirla. Tomada la decisión no hay vuelta a atrás. Ganar crea hábito. Lo que surge no es la Concertación, simplemente el pasado no vuelve, nadie es el que era, pero la centroizquierda está vigente.

Víctor Maldonado R.

La “obsolescencia aceleradísima”

Guido Girardi se refiere a la falta de renovación de un proyecto de la izquierda que le permita sobrevivir al siglo XXI.

 Senador Guido Girardi (PPD)

 “Estos mundos jóvenes -creo que el Frente Amplio, entre otros, era una oferta súper interesante, un espacio de renovación- terminan burocratizados electoralmente y terminan capturados por las viejas prácticas, por la falta de contenido, por la falta de temas. Y terminan ellos reafirmando lo que criticaban: la cocina, que era la toma de decisiones de espalda a la ciudadanía”.

 “Aquí, lamentablemente, el Frente Amplio, lo digo así porque creo que era un colectivo de esperanza, porque permitía la renovación, va a vivir tal vez una obsolescencia programada aceleradísima. Se va a tradicionalizar. Y bueno, esos son parte de los temas”.

 “Creo que la única manera de romper esta sensación que tienen los ciudadanos que son utilizados por la política y luego abandonados y que no son parte de ella, es que nosotros hagamos la primaria donde participen en igualdad de condiciones con los partidos políticos y no solamente mi amigo Heraldo Muñoz o Francisco Vidal, Insulza, Alberto Undurraga o Ximena Rincón, sino que también cinco o seis líderes ciudadanos que expresen a la sociedad que puedan participar en esa primaria, que no sean de partido y generar una ampliación para invitar a construir un proyecto colectivo”.

“Reeditar la Concertación” no es solución

Catalina Pérez analiza la situación de la oposición luego de finalizadas las negociaciones.

 Catalina Pérez, presidenta RD

 “Hoy es necesario conseguir dos objetivos: que Chile Vamos no siga avanzando y que los proyectos transformadores avancen, para eso hay que hablar con otros… Chile Vamos no le hace bien al país”.

 “El Frente Amplio tiene una vocación de mayoría. Y lo podemos lograr con el Partido Socialista y con todos quienes creen que se pudo haber hecho más durante 30 años; ellos tienen mucho más en común con el Frente Amplio que con la Democracia Cristiana”.

 “Así como creo que nos define la política de alianzas, o estratégica del Frente Amplio, lo que pasó con la primaria, quiero pensar que tampoco define la estrategia de alianzas o la definición política de sectores como el PS. No quiero creer que esto signifique el rearme de la Concertación. No podemos esperar que reeditando la Concertación se resuelvan los problemas del Chile actual”.

 Sobre la sanción de la comisión de Ética al diputado Jackson: “Siempre hemos apostado al mejoramiento de la forma y fondo de la política. En ningún caso hay un engaño. Ha quedado súper claro, tanto Giorgio como nosotros no hemos tenido ningún problema en explicar sinceramente todo el procedimiento y el financiamiento que ha tenido el partido y que ha garantizado una independencia absoluta a la hora de hacer política. Hemos sido claros y transparentes en explicar eso”.