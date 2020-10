Denuncian ataque contra sede del Partido Comunista en Punta Arenas

Ataque sufrido por local del Partido Comunista en Punta Arenas

Como Partido Comunista y Juventudes Comunistas de Magallanes, hacemos pública nuestra molestia y repudio hacia el nefasto ataque que sufrió nuestra sede partidaria en la madrugada de hoy lunes 5 de octubre. El mural pintado en el frontis del local fue vandalizado, pegando una serie de afiches en alusión al rechazo y a supuestas redes de poder a nivel mundial (lo cual es completamente absurdo y paranoico).

Sin lugar a dudas, este tipo de conductas reflejan la irracionalidad y nula vocación democrática de los sectores que respaldan esta opción plebiscitaria, los que atentan directamente contra la sana convivencia cívica que debe existir en una democracia plena, donde se respetan las posturas electorales, programáticas e ideológicas de todos los sectores de la sociedad, en tanto no contravengan el respeto irrestricto a los DDHH.

Nos llama profundamente la atención como estos grupúsculos han pegado este tipo de propaganda en algunos sectores de la ciudad, sin ser descubiertos por los controles sanitarios, ya que de momento, hasta donde sabemos no existe un permiso específico para realizar este tipo de actividades.

También nos llama la atención que no haya sido advertida esta acción de ataque a nuestra sede partidaria por parte de Carabineros, ya que existe una cámara de vigilancia de alta tecnología en la esquina de Chiloé con Errázuriz, la que nos consta que efectivamente es controlada por la entidad policial, porque son usadas recurrentemente como medios de prueba para otros delitos, sobre todo en la criminalización de la protesta social. Por esto exigimos que utilicen las grabaciones de dichas cámaras para dilucidar quiénes realizaron el atentado a nuestra sede.

Es de vital importancia detener pronto este tipo de acciones. Recordamos que recientemente ya ha habido otros ataques muchos más graves, como el incendio de la Casa de los DD.HH. ubicada en Avenida Colón, y que pudiendo o no estar relacionado con lo ocurrido hoy, va en la misma línea de intolerancia que no podemos permitir en nuestro país.

Finalmente, hacemos un llamado a estar alertas ante este tipo de grupos y denunciarlos. A través de estas acciones evidencian que no tienen ningún compromiso y respeto por la democracia y no temen imponer su postura por la fuerza de ser necesario, como ya lo hicieron cuando consumaron la máxima traición a la patria el 11 de septiembre de 1973.

Como Partido Comunista y Juventudes Comunistas de Magallanes, vamos a seguir empujando el cambio constitucional a través de la Convención Constitucional, porque estamos convencidos de que ese es el camino para construir un Chile nuevo y mejor para toda la ciudadanía.

Nikos Ortega Cárdenas

Secretario Regional

JJ.CC Magallanes

Dalivor Eterovic Díaz

Presidente Regional

Partido Comunista Magallanes