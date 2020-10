Despostando el animal – Juan Morano Cornejo – Opinión

Vivimos un periodo de la historia de la humidad y de nuestro país especialmente complejo, por un lado la aparición de una pandemia viral, como la del coronavirus o COVID-19, la alta emisión de contaminación en diversas formas que amenazan la existencia de la humanidad, en la forma en que hoy las conocemos, la falta de los alimentos y agua para uso humano y su incorrecta distribución, que mientras en regiones se desperdicia hasta un 40% de los alimentos, en otras no alcanzan para la subsistencia.

En nuestro país enfrentamos esos y otros problemas en una forma altamente desigual, en que cada día los que tienen más, acumulan más y los más vulnerables cada día son más pobres y desplazados. Esto hace que en octubre del 2019, se diera inicio a masivas movilizaciones sociales, que por cierto empujan por cambios en las estructuras del Estado, en la forma en que distribuimos nuestro bienes y servicios, y como disponemos para todas y todos de nuestros recursos como país.

Las demandas se han objetivisado en el cambio constitucional, ya que la Constitución es fruto de una Junta de Gobierno y de un Plebiscito espurio, donde el general Pinochet pretende con una forma de institucionalizar la dictadura de la desigualdad. Recuerde que NO hubo registros electorales, se podía votar en cualquier lugar y el papel usado era semi transparente, tanto que el Ministro del Interior recomendó doblar tres veces y no dos el voto como venía marcado, la guinda de esta torta era que los blancos se consideraban a favor.

Así se estableció una estructura en que los derechos de los y las ciudadanas no están debidamente garantizados, sólo se enuncian como tales, pero no existen las normas que obliguen al Estado-Nación a hacerlos efectivos. En simple tenemos derecho a una pensión, si es mísera, escasa o suficiente, no importa, el Estado no garantiza una seguridad social efectiva que entregue, cuando uno ya no se puede auto sostener, el acceso a bienes y servicios, a la comida, a la salud, etc.

Usted tiene derecho a la salud, pero si no puede acceder por falta de recursos, el estado NO le garantiza una atención eficaz y expedita, las listas de espera son la mejor prueba. Tenemos derecho a la vivienda, a la educación, a la salud integral, y que pasa por ejemplo con la Salud dental, sólo planes focales en madres primerizas o niños y adolescentes, que pasa si hay una discapacidad, debemos rogar que una corporación privada altruista sea exitosa y tenga capacidad para dar cabida y atención, pero el Estado que quien debe garantizar estos y otros bienes a la comunidad, está ausente.

También debemos lograr la descentralización administrativa y política, parece increíble que hasta hace un par de días aún se intentaba posponer, evitar, la elección de los Gobernadores Regionales por sus comunidades regionales manteniendo la designación a dedo desde Santiago, con las consecuencia que hemos visto en este gobierno con ya 4 Intendentes en menos de 3 años.

El centralismo es tal vez el peor obstáculo para el crecimiento y desarrollo con equidad del territorio nacional en todos los sentidos. Desde los que no quieren ceder poder y control, y por eso NO quieren que la gente decida, entonces las primarias sólo pueden responder legalmente a acuerdos nacionales, da lo mismo lo que piensen las comunidades en sus regiones y ciudades, o hacen pactos vacuos, donde se pactan primarias, con bombos y platillos, para que luego desde Santiago no se inscriban, los candidatos y oh sorpresa no habrá primaria en realidad, ya se pusieron de acuerdo en Santiago y repartirán el animal a su gusto.

Espero equivocarme y que estén inscritos los candidatos para las primarias pactadas en la derecha para todas las comunas del país. Si estoy prejuzgando pido anticipadamente las disculpas, pero presiento que las mentadas primarias de la alianza en el pacto firmado no tiene candidatos inscritos y no los tendrá. Con un dejo amargo, por esta nueva oportunidad pérdida por TODOS los sectores políticos, les deseo una buena semana, la primera de Octubre, la misma del 5 de Octubre.