Empezar diferenciados para terminar unidos – Victor Maldonado – Opinión

 A la oposición no le falta “un real proyecto común” como le encanta decir la derecha. Siguiendo la trayectoria ya escogida, se ofrece ahora escoger entre dos grandes opciones que se están perfilando y que permitirá dirimir.

 Pero el paso a definir entre opciones no será un ejercicio exclusivamente intelectual. Nunca lo es. Lo que se requiere es encarnar las opciones en candidaturas presidenciales, que otorguen voz y gesto a las definiciones puestas en papel. Es la ausencia de liderazgos que sobresalgan del promedio lo que hace que el mensaje positivo sea aún subsumido en cualquier tipo de controversia en la abundan las recriminaciones.

 Ha sido un error ponen tanto énfasis en la descripción detallada de cómo se llegó la imposibilidad de alcanzar una sola lista en la elección de gobernadores regionales. Esa etapa pasó. Lo que ha empezado a suceder es que se están resaltando las virtudes de lo que se ha logrado construir. Es bajo estas condiciones que nos presentaremos ante la opinión pública en pocas semanas.

 Lo que se construya se hará entre los que se acepten mutuamente como compañía, no entre todos los que pudieron llegar. Para muchos, el ideal era otro, pero lo que explica el punto en el que estamos es mucho más de fondo que determinar quién llegó primero al Servel y bajo qué circunstancias.

 Las reacciones que hemos presenciado no podían dejar de producirse, pero ya tuvieron espacio suficiente y terminan por cansar pronto a todos. Lo que hay que hacer es plantear las alternativas en positivo, el debate de ideas tendrá un espacio inédito, variado, horizontal y multifacético.

 El hecho de que sacar a la derecha del poder no sea suficiente para unirse (estar en contra de alguien nunca basta), no quita que sea un diagnóstico compartido que la derecha es un actor inapropiado para liderar un proceso de cambios que no vio venir, al que no supo contener, al que quiere limitar a su menor expresión y ante el cual no tiene respuestas.

 Superar a la derecha en los números no basta. El desafío es político, al mismo tiempo que de sintonía con los ciudadanos. Lo que se requiere es establecer un acuerdo lo suficientemente amplio para dar gobierno y gobernabilidad a Chile.

 La constatación práctica de lo que se representa le permitirá a la centroizquierda despejar gran parte de sus dudas. Las victorias obtenidas hacen que todo se vea desde una perspectiva más optimista de la que se tenía justo antes. En las primarias de la centroizquierda votarán, desde luego, más ciudadanos que en los procesos paralelos de la derecha y el FA sumados.

 Esto acontece porque la centroizquierda puso en manos de los ciudadanos la totalidad de las decisiones en cuando a gobernadores a lo largo del país. Pero ocurre que también tendrán una ventaja en los lugares donde la comparación se hará posible. Este es el dato que faltaba para ordenar el puzzle.

 Mayorías y minorías empezarán a contarse antes que a suponerse. Eso hará que la autopercepción de cada cual se ajuste mucho más al realismo que a cualquier utopismo. El mismo pueblo que se moviliza es el que vota y, cuando habla, hasta el menos advertido entiende.

Víctor Maldonado R.

Debate legislativo profundo sobre orden público

Adriana Muñoz valoró el encuentro con los otros representantes de los tres poderes del Estado referido a orden público y respeto a los derechos humanos.

 Adriana Muñoz, presidenta del Senado (PPD)

 “Para nadie es un misterio que estamos en una situación compleja viviendo en el país”.

 “Valoro muchísimo que los tres poderes del Estado establezcamos una decisión de Estado de establecer y exigir el total respeto a los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas chilenas, que en un estado de derecho, en una democracia, tienen la libertad de expresarse en las manifestaciones, protestas, movilizaciones callejeras”.

 “El resguardo del orden púbico debe estar supeditado a este irrestricto respeto a los derechos humanos y libertad de los ciudadanos y las ciudadanas”.

 “Por cierto lo que ha acontecido hace pocos días nos estremece y vuelve a poner sobre la mesa la búsqueda de responsabilidades no solo en lo penal, sino que también administrativas y políticas”.

 “Haremos los mejores esfuerzos desde el Senado, desde el parlamento, para contribuir a que nuestro país pueda ser un país que se exprese en libertad y se resguarde el orden público”.

 En cuanto a la situación de Carabineros: “Estamos absolutamente decididos a contribuir” en que la policía uniformada “sea una fuerza decisiva en el país en el combate de la delincuencia y de combate a la situación grave que están viviendo chilenas y chilenos de estar amenazado por delincuentes que recorren todo el país”.

 “Sin embargo, en lo que se refiere a la mantención del orden público, a la represión como se entiende hoy día de Carabineros, nosotros vamos a buscar la forma de buscar un cambio profundo en el debate legislativo que podamos desarrollar en el Senado y en el Parlamento”, sucesos como el ocurrido en el puente Pío Nono están “en el marco de las responsabilidades no solo penales, sino administrativas y políticas”.

Si sale Rozas habrá menos tensiones

José Miguel Insulza cuestiona la conducción de Carabineros por el general Rozas y llama a todos a cuidar la realización del plebiscito.

 Senador José Miguel Insulza (PS)

 “La salida del general Rozas aliviaría las tensiones”. “Nos dejamos estar en esto. En una cierta idea, y eso vale también para las Fuerzas Armadas, de que no hay que meterse mucho con ellos y creo que eso ha sido un error”.

 “Empezar a crear violencia en las calles antes del plebiscito es lo más contraproducente que hay”. “La oposición tiene que llamar a no realizar manifestaciones que afecten la concurrencia al plebiscito”

 “Rozas… no creo que nunca haya dirigido una comisaría mucho menos un grupo especializado. Carabineros ha venido hace muchos años fortaleciendo una estructura estrictamente militar y teniendo a una cantidad enorme de Carabineros dedicada una parafernalia militar completamente innecesaria, pero jamás han estado a favor de ninguna reforma”.