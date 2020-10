Es la hoja en blanco, no la mente en blanco – Víctor Maldonado – Opinión

 La oposición tiene que converger y ha decidido que la forma de hacerlo es con un previo agrupamiento en polos. Existe un propósito declarado de llegar con un respaldo común a segunda vuelta, aunque también se requiere optar entre prioridades programáticas y constatar el respectivo apoyo popular.

 La descalificación cruzada no beneficia a nadie. Hay razones para dirimir apoyos, pero ninguna para levantar muros infranqueables. Puede que oponerse a la derecha no baste, pero tampoco es un asunto baladí.

 Existen diferencias, pero nada que no pueda resolver el pueblo en las urnas. En los próximos meses se habrá consolidado una mayoría que reclamará la salida de los actuales ocupantes de La Moneda y no será cosa de decirle que lo deje para otra oportunidad porque hay controversias interesantísimas que resolver.

 Lo que empezará a hacer la diferencia entre actores será su capacidad de asumir decisiones políticas coherentes y con una perspectiva mayor a la del corto plazo. Para dirigir un país no basta el entusiasmo.

 En el proceso constituyente se busca dotar al país de una Constitución legitimada, no de dictar las normas del gusto de una parte de su población, por importante o representativa que sea. El desafío es encontrar aquello que permita sostener una convivencia civilizada, pacífica, acorde a lo que se entiende hoy por dignidad, respeto mutuo, tolerancia y aceptación de la diversidad.

 Lo que se busca es predominar, pero no someter, no importando quienes sean los sometidos. Lo que se ha de entender, desde el principio, es que estaremos legislando para la nación y no para una porción de ella.

 Vamos a construir la paz sobre la base de una mayor justicia, lo que descarta el uso de la violencia, la aceptación de privilegios injustificados y el sometimiento ante los abusos. No se aceptan los amarres dejados por la dictadura, es lo que se ha dado en llamar la “hoja en blanco”, que no se parece en nada a tener “la mente en blanco”. Construiremos desde lo que existe, pero sin límites obligados.

 Van a tener mayor chance de convencer al país de sus puntos de vista los que tengan una visión integrada de las distintas materias que se discuten, los que desarrollen su trabajo contando con una arquitectura de una transición hacia un modelo de desarrollo que resulte convincente.

 El proceso constituyente es un ejercicio abierto y transparente que dejará lecciones políticas. Se entiende ahora que la mejor política es aquella que pone las palabras donde pone las acciones; que se hace cargo de los efectos de lo que se decide; que permite la confluencia de los que piensan distinto, no para anularse sino para decidir un rumbo colectivo.

 No se puede aspirar a interpretar la mayoría sin posibilitar que esa mayoría se exprese en la calle, en las urnas y en los poderes públicos.

 En política la vocación que vale es la que permite la utilización del poder en beneficio de la mayoría; no la que se contenta con protestar por el uso del poder por parte de los de siempre. Ellos pueden seguir gobernando por la ausencia de una alternativa viable que muchos desean, pero que no todos están dispuestos a construir. El desafío político y el cambio constitucional van juntos.

Víctor Maldonado R.

Cierre conjunto de campaña

Los comandos de partidos políticos que apoyan el Apruebo en el plebiscito del 25 de octubre coordinan la posible realización de un acto unitario de cierre de campaña.

 Carlos Maldonado, presidente PR

 “Sin duda que frente al plebiscito constitucional todos los partidos de oposición tenemos una sola mirada, que es apoyar el Apruebo y apoyar la acusación constitucional 100 por ciento electa y promover la participación».

 «Nos gustaría que este plebiscito tenga una amplia participación ciudadana y en ese sentido sin duda debiéramos tener la posibilidad de realizar actividades conjuntas, tanto así como lo estamos haciendo en redes de apoderados y en otras materias, puede ser en otras actividades de cierre de campaña a nivel nacional».

 Catalina Pérez, presidenta RD

 “Así como dimos el vamos a las campañas del Apruebo y la Convención Constitucional cuando iniciamos este proceso, queremos cerrarlo también con un acto unitario de todos los comandos, de todos los partidos y organizaciones sociales».

 Lautaro Carmona, secretario general PC

 “Yo asumo que todo lo que trabajemos, intercambiemos, con vista al mismo día del plebiscito, particularmente en lo que es la defensa del voto y todas las medidas que ayuden a una gran participación masiva va a comprometernos a todos, así como también señales públicas de convocatoria».

Acusación contra Víctor Pérez

Daniel Verdessi se comprometió a trabajar para respaldar la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez.

 Diputado Daniel Verdessi jefe bancada DC

 «Tengo una responsabilidad como jefe de bancada de tratar que haya un acuerdo de bancada en este sentido… Porque sí, esta acusación tiene la firma de diputados de la Democracia Cristiana, entre esos, Gabriel Ascencio, que lo hemos tomado en serio».

 «Naturalmente que ahí sí se evalúa la fortaleza de esta bancada en el apoyo que vamos a tener a esa acusación, que, además, está postergada para después del plebiscito, es decir, tenemos un tiempo para trabajar la ley. Yo me siento responsable de esa acusación».

 Diputado Leonardo Soto (PD)

 Respecto del resultado de la votación contra Mañalich: “no se hizo las conversaciones que correspondían. Lo que no se puede hacer es esperar que la unidad funcione con piloto automático, eso no va a ocurrir, tenemos que dialogar más y no utilizar estas estrategias, un poco improvisada, donde uno espera que la carga se arregle en el camino, porque la carga -en la oposición- nunca se arregla en el camino, se cae».

 Diputada Alejandra Sepúlveda (Frevs)

 «Una acusación constitucional se trabaja con las bancadas, se trabaja y se va creando ese consenso. Yo creo que lamentablemente la del ministro Mañalich no fue así».