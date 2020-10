Hay primarias: el pueblo decide, los partidos acatan – Víctor Maldonado – Opinión

 Ahora que se ha dado a conocer la información completa del acuerdo de la derecha, se puede confirmar que Chile Vamos ha comprometido la realización de primarias para elegir candidatos a la gobernación regional en 7 regiones que suman el 22,2% de los electores. Además, se establecieron elecciones en 30 municipios que suman el 16% de la votación nacional.

 Por su parte, la oposición ha establecido primarias para gobernadores en las 16 regiones del país, es decir, no quedará ninguno sin primarias. Al mismo tiempo, si comprometiera primarias ciudadanas para conquistar las comunas hoy en las manos de la derecha, podría realizar (si solo fuera en un tercio de esas comunas) alrededor de 50 definiciones de candidaturas municipales con consulta popular.

 Si la centroizquierda dejara de perder el tiempo en el estéril intento de asignarse responsabilidades unos a otros, por no llegar a acuerdo completo, avanzaríamos mucho. Simplemente, tiene que reconocer que su camino al entendimiento es más tortuoso de lo que nos gustaría, que tiene que pasar por más etapas y que se ha preferido medir los pesos electorales antes de llegar a acuerdos mayores.

 No importa tanto que el proceso unitario sea más largo y que sus primeros logros sean más acotados que el que consigue una derecha ya agrupada en un conglomerado político. Lo decisivo es que no se detenga nunca, que siempre tenga una nueva meta que alcanzar y que los entendimientos prácticos se pueden seguir acumulando.

 ¿Se puede saber cómo seguimos? Por supuesto, la idea es superar a la derecha en el limitado espacio que le da a la participación ciudadana. Lo efectivo es que Chile Vamos dejó fuera del alcance de casi el 80% de los electores la posibilidad de opinar en quién será su candidato a gobernador. Lo mismo ocurre en más del 90% de los municipios del país. ¿Parece muy difícil superar estos números?

 Por lo demás, el foco de atención se empieza a distribuir a lo largo del país hacia todas las regiones en que las coaliciones opositoras y de gobierno coinciden en la realización de este tipo de elecciones. Para qué decir de las zonas donde se presenta, además, el Frente Amplio. En estos lugares se dirimen todo tipo de controversias y se sale de la duda sobre el peso específico de cada cual.

 De este modo, derecha, centroizquierda e izquierda se miden en Tarapacá; la derecha y la centroizquierda en Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Maule, Los Ríos y Aysén. El Frente Amplio y la centroizquierda se presenta en exclusiva en la Metropolitana, Valparaíso y Los Lagos. Solo la centroizquierda concursa en Bío Bío. Por supuesto, no compartirán la misma papeleta, pero medirán convocatoria, debatirán en igualdad de condiciones y el número de votos se contará tal como si fueran procesos compartidos.

 El proceso electoral en la Metropolitana tiene una particular importancia. Pero si hemos de juzgar por en el proceso de negociación, destacará lo que ocurra en Valparaíso (donde el FA concentró su atención) y Coquimbo (que es de interés de Convergencia Progresista y la DC). La atención se va a volcar al territorio. La negociación terminó, los dirigentes deben pasar del lamento a la acción. Fin del capítulo. Tenemos primarias: el pueblo decide y los partidos acatan.

Víctor Maldonado R.

Evaluación final de la negociación

Diversos actores de la oposición han dado su versión sobre el término de la negociación de gobernadores.

 Heraldo Muñoz, presidente PPD

 «Si esto constituye o no la base de algo futuro estará por verse, habrá que discutir no solo con estos partidos, sino que también con otros. Yo quiero llamar a la unidad».

 Álvaro Elizalde, presidente PS

 “Nosotros señalamos que no queríamos blindaje, que entendíamos que la ciudadanía tenía que decidir democráticamente, y mientras todavía estábamos conversando nos enteramos de que el Frente Amplio estaba inscribiendo, a nuestras espaldas y sin informarnos, un pacto de primarias para resolver sus líos internos».

 Carlos Maldonado, presidente PR

 «Cuando uno toma una decisión tan de fondo como esa, está mostrando un apego, en este caso, al principio democrático y de la democracia directa: que la ciudadanía tome las decisiones, que me parece que evidentemente va a tener una proyección más de fondo en los desafíos futuros».

 Guillermo Teillier, presidente PC

 «Yo mantengo mi posición, de que no terminen con esto y no se cierren las posibilidades de acuerdo; está todo abierto, hay que llegar a acuerdo en relación a qué materias deben quedar en la (eventual) nueva Constitución, listas de constituyentes: no debiera haber más de dos listas, por ejemplo, y debiera haber acuerdos por omisión en relación con las alcaldías».

 «Nosotros estamos dispuestos a una primaria de todos los candidatos y candidatas presidenciales».

 Diputado Iván Flores (DC)

 Me siento «avergonzado, con vergüenza ajena, que también la asumo como propia porque después de que la gran mayoría de la ciudadanía tenía esperanzas de que la oposición se pudiera reunir, esto no se pudo lograr». «El Frente Amplio se graduó de mañoso».

 «Lo que no se pudo con el FA en dos semanas de conversaciones, se logró en dos horas en lo que hoy es una oposición democrática en una Concertación 3.0, 5.0, con la visión del PRO y Ciudadanos».

 Carolina Tohá, exministra (PPD)

 «En un proceso de negociación, uno no engaña a una contraparte. Hacerla perder el tiempo mientras tú te inscribes y la dejas casi sin posibilidad de inscribirse, va contra la decencia mínima en la política».

 «En realidad, quienes querían primarias en todas partes eran Convergencia Progresista y la DC. Los del Frente Amplio son los que quieren cocina, no quieren primaria, eso es lo insólito».

 Jorge Ramírez, presidente Comunes

 “Entre la decencia de la actuación del Partido Comunista con su honestidad siempre puesta en la mesa versus la manera mentirosa con que particularmente el Partido Socialista y el PPD han salido a defender sus posiciones, me parece que de verdad muestran lo peor de la política de nuestro país, es volver a la política de la Concertación”.