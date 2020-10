Héroes: dedicado a Eddie Van Halen 1955-2020 – Juan Salvador Miranda – Opinión

Cuando niño mis héroes fueron, Mampato y Ogu, Batman, Spiderman entre otros, eran tiempos en que las revistas eran escasas y eran sin lugar a dudas un tesoro.

Pero hay algo que a mis 14 años me sorprendió mucho, en un programa de TV que se llamaba “Magnetoscopio Musical” y que se transmitía los días domingos, en un segmento que se denominaba “Music Life” pude ver a un grupo de Hard Rock que me llamo mucho la atención porque su guitarrista tocaba como una fiera y él se llamaba Edward Van halen, el tema se llamaba “Jump” y pertenecia al álbum “1984”, por cierto esa banda se llamaba Van Halen. Él era conocido por su técnica llamada “Tapping”, fue uno de los pioneros del Heavy Metal y su solo de guitarra “Eruption” fue considerado uno de las más grandes de la historia de la música. También es necesario señalar su colaboración con Michael Jackson para su tema “Beat it” del Álbum “Thriller” con un tremendo solo de guitarra. Van halen es parte de la banda sonora de mi vida, me acompaño desde la niñez, pasando por el tiempo en que estudie en el norte de chile y en mi adultez, hace poco cumplí 50 años y aún están los comics de Mampatoy Ogu, Batman y Spiderman junto a los discos de Van Halen en mi hogar, son fieles compañeros que han estado en mi vida durante décadas y aun ahora continúan siendo mis héroes.

Eddie Van Halen se lo lleva el cáncer, a partido pero nos dejó un legado increíble, el creo técnicas alucinantes en la guitarra que permitieron avanzar más en lo que respecta a ese instrumento y además con su banda produjo 15 discos de estudio, hoy el mundo del Rock llora a uno de las más grandes guitarristas que ha pisado este mundo.

Se dice que los Rockeros somos duros y saben eso es un mito porque lloro por este gran guitarrista que tanta alegría le brindo a mi corazón y al de tantos otros.