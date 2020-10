La derecha quedó igual, la que avanzó fue la oposición – Victor Maldonado – Opinión

 La prensa presenta como un fracaso el desempeño de la oposición, por no lograr un solo pacto de primarias para gobernadores regionales, en cambio la derecha se presentó con un acuerdo electoral con primarias municipales. Discrepo de esta interpretación que dejó la noticia a medio construir antes del desenlace.

 Se puede presentar el resultado final con estos datos centrales: por un lado, tres partidos de derecha, miembros de un conglomerado ya existente, no pacta ninguna realización de primarias para gobernadores regionales y acuerda solo dos primarias en municipios completamente seguros para ellos (Vitacura y Lo Barnechea) y otras cinco a lo largo del país.

 Por otro lado, en la oposición entraron en negociación 11 partidos y dos movimientos, como resultado final se forma una coalición de centroizquierda de 6 partidos que acuerdan la realización de primarias para gobernadores regionales en la casi totalidad del país. Queda abierta la posibilidad de acordar primarias ciudadanas en el caso de las elecciones municipales, para enfrentar a la derecha. Es un acuerdo que habilita otros acuerdos.

 En el caso del Frente Amplio, este decidió que si el pacto no incluía al PC ellos no participarían de las primarias del resto de la oposición, razón por la cual inscribió también primarias propias. Mientras, el PC no empleará este mecanismo para definir sus opciones. En todo caso, la relación FA y PC quedó ligada a partir de este momento, tendencia que se puede ampliar a futuro.

 En la práctica, la oposición se aglutinó en torno a dos polos, lo que no fue expresamente buscado desde el principio y tuvo un recorrido de lo más confuso, pero el resultado es determinante. Estos polos continuarán apareciendo y darán seguimiento a lo que han firmado hoy.

 La oposición no consiguió la unidad en un solo movimiento, lo está logrando por etapas. Se perfila una opción de centroizquierda y otra de izquierda. Todo esto pudo terminar muy mal, pero no sucedió. Claramente los puentes no quedaron cortados. Quedan más pasos que dar: acuerdo de apoyarse en segunda vuelta, acercarse a proyectos regionales que compartan una matriz común y posibilidad de una reagrupación más amplia para derrotar a la derecha en sus comunas.

 Tareas hay y son muchas. En otras ocasiones hemos sostenido que lo que pasara con la elección de gobernadores regionales es lo que sucedería, posteriormente, con la elección presidencial. Creo que lo que ha acontecido crea una dinámica que ganará fuerza. Se camina hacia la presentación de más de una candidatura de la oposición en primera vuelta, pero también para una confluencia posterior. La dinámica ya es convergente.

 El paso decisivo se ha dado. La extrema dispersión opositora ha sido contenida y encauzada en grandes sectores que, no obstante diferencias de opinión, se han reconocido todo el tiempo como complementarios y mutuamente como imprescindibles para obtener triunfos electorales de unos y otros.

 Ha quedado demostrado que buscar la confluencia con otros no es antagónico con tener perfiles partidarios propios. Ocurre, no obstante, que cuando comienza la unidad hay más fuerza común y cada cual se potencia. Ganar crea costumbre.

Cuando el Frente Amplio ya había inscrito su pacto para realizar primarias, el PS, el PPD, el PR y la DC lograron un acuerdo.

 Álvaro Elizalde, presidente PS

 “Cada uno que se haga cargo de su propia conducta. Nosotros propusimos primarias abiertas, vinculantes, ciudadanas, sin blindaje, con participación de todos. Nadie puede cuestionar que los socialistas nos las jugamos por la unidad de toda la oposición y que las primarias definieran los liderazgos”.

 Fuad Chahín, presidente DC

 “Luego del fracaso de una unidad total, nos pusimos de acuerdo y hemos logrado inscribir este pacto constitucional”.

 Carlos Maldonado, presidente PR

 “Lamentablemente, no se alcanzó el acuerdo porque hay partidos en la centroizquierda que no creen en las primarias de verdad. No creen en primarias amplias, sin exclusiones, sin blindajes”.

 Heraldo Muñoz, presidente PPD

 “Lo lamentamos mucho porque nuestra intención era que la ciudadanía decidiera los nuevos liderazgos comunales y regionales. Hay partidos que pidieron blindaje, que pidieron que los demás partidos se excluyeran en ciertas regiones para ellos de ir a primarias. Primero Unidad para el Cambio llegó con esa tesis y luego el Frente Amplio, que se había abierto hace 48 horas de ir a primarias hoy vino a pedir que nos excluyéramos de seis regiones”.

 El FA es responsable de «haber llamado a supuestamente a primarias en todas las regiones, pero en privado pidieron blindaje para por lo menos seis regiones».

 Catalina Pérez, presidenta RD

 “No voy a caer en las recriminaciones de lado y lado. Hay que reconocer que la oposición no se pudo poner de acuerdo”.

 Hago un llamado a “dejar de lado las acusaciones de lado a lado, y a poner por delante las necesidades de transformación”.

 «Me parece que aquí lo que hay que hacer es un reconocimiento de cara al país de que la oposición no se pudo poner de acuerdo cuando es necesario empujar la unidad. Y hacemos un llamado a dejar de lado las mezquindades políticas, a poner los objetivos por delante, a poner mínimos éticos y programáticos por delante, y avanzar en un ciclo electoral que va a ser bastante largo «.

 Guillermo Teillier, presidente PC

 “Yo no estoy por achacarle la responsabilidad a nadie, la culpa a nadie, creo que si empezamos con eso solo podríamos entorpecer las conversaciones que obligatoriamente tenemos que seguir haciendo hacia adelante”.

 Jorge Ramírez, presidente Comunes

 «Lamentamos que (las primarias) no sean de toda la oposición. Estuvimos disponible hasta el último momento para poder tener primarias en todas las regiones y sin blindajes… lamentablemente algunos sectores querían blindajes y otros sectores no quería que estuviera toda la oposición».

