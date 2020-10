La diferencia es que unos entendieron y otros no

Víctor Maldonado R.

Se ha puesto de moda en los medios de comunicación contraponer el voto ciudadano a los partidos políticos. Se dice que los partidos debieran tomar muy en cuenta que ganó el Apruebo, pero también la Convención Constituyente, una alternativa que deja fuera a los parlamentarios. En otras palabras, también se rechaza a los políticos, de modo que estos no debieran celebrar tanto.

Tal vez esta sea una mirada que quita riqueza al proceso que se empieza a desarrollar en estos días. Por supuesto que el rechazo a la política -tal cual la conocemos- es un dato de la causa. También lo es que los ciudadanos están favoreciendo las alternativas donde ellos mantienen un mayor protagonismo. Es igualmente verdad que el logro de todo un pueblo no se lo puede adjudicar nadie.

Pero si vamos a tener un Chile mejor, también quiere decir que tendremos una mejor política. Por eso hay que alentar las buenas prácticas, la coherencia en la conducta, la consistencia entre lo que se dice y lo que se hace, y el reconocimiento de los errores cometidos. Eso está empezando a suceder.

El inicio de un cambio no se aprecia en una sola imagen o fotografía, sino la secuencia completa de acontecimientos. Un extraordinario jugador y entrenador de futbol, el holandés Johan Cruyff, decía que este deporte no consistía en dar pases donde está el jugador del mismo equipo, sino en darlos “donde el otro jugador va a estar en los próximos segundos”. Es decir, se da un pase donde ahora no hay nadie, pero donde un buen equipo sabe poner a alguien muy talentoso que correrá a encontrar la pelota.

En política, cuando se hace bien, ocurre otro tanto, aunque en jugadas que requieren de mayor tiempo, pero no de menos de precisión. Tampoco se trata de quedarse donde estamos ahora. La política de centroizquierda debe mejorar y mucho, pero no hay que desalentar ninguno de los pasos que se han dado, ni inhibir los pasos que puedan afianzaran un proceso de regeneración.

Fue una tremenda demostración de capacidad política el haber concordado un itinerario institucional que contemplaba el plebiscito que ahora protagonizó el pueblo. Fue una muestra de sensatez que los partidos optaran por la Convención Constitucional. En el caso de la oposición fue la alternativa que se defendió. Esta decisión no estuvo exenta de humildad y de reconocimiento de limitaciones. Para la centroizquierda la sorpresa hubiera sido que ganara la Convención Mixta.

Hay que implementar un itinerario donde la ciudadanía y la política se encuentran en un mejor punto a alcanzar. Démosle continuidad al Plebiscito donde la centroizquierda disminuyó distancia con los ciudadanos. En un mes volverá a producir un acercamiento en las primarias para gobernadores regionales. Sigamos por ahí. Abramos la puerta ancha a la participación de los independientes, eso junto a la paridad de género renovará liderazgos y prácticas.

Convengamos en que la derecha está siguiendo el camino contrario. En el Plebiscito tomó mayor distancia del ciudadano común, ocupará las primarias en la minoría de los casos y seguirá utilizando las prácticas de la política tradicional. Hay una gran diferencia entre estar mejorando y estar empeorando.