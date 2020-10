La participación ciudadana en la nueva Constitución – José Ruiz Santana – Opinión

Desde el 18 de Octubre del 2019 hemos dado inicio al recorrido de un camino que nos llevará a caminar en contra de la historia de nuestro país. Ese día, creo yo, iniciamos el proceso que nos llevará a escribir una nueva Constitución Política para nuestro país y que iniciaremos formalmente con el plebiscito del próximo 25 de Octubre.

Tenemos entonces la oportunidad única de ser testigos y actores relevantes de este proceso democrático. Nunca antes, en los 220 años de vida independiente, el pueblo de Chile había tenido la posibilidad de ser actor privilegiado de un proceso participativo para decidir si quiere una nueva Constitución y decidir, igualmente, que órgano debe escribirla, si una Convención Mixta o una Convención Constitucional.

Tampoco el pueblo de Chile había tenido la posibilidad de observar y mucho menos participar en los debates respecto de la elaboración de una Constitución Política como lo está teniendo ahora. En la Constitución Política de 1925 no hubo participación de la gente en la elaboración de la Constitución, lo que hubo fue un plebiscito ratificatorio pero solo podían participar los hombres mayores de 21 años que supieran leer y escribir o sea un segmento muy pequeño de la ciudadanía.

La Constitución de 1980 todos sabemos cómo fue elaborada, bajo que condiciones vivía el país y como el plebiscito ratificatorio se transformó en el mayor fraude que conozca la historia electoral chilena.

El momento que estamos viviendo es absolutamente diferente a los anteriores en que se ha escrito una Constitución. De partida llegamos a este trascendental momento empujados por la ciudadanía que, a partir del 18 de Octubre de 2019, empezó a exigir participación, y cambios que nos lleven a un estado que garantice derechos sociales.

El proceso actual es diferente a los anteriores pues tiene tres momentos de participación directa ya definidos: El plebiscito de entrada que tendrá lugar el próximo 25 de Octubre en que deberemos elegir, a través de la opción Apruebo, escribir una nueva Constitución o el Rechazo que significa mantener la actual Carta Magna. El mismo día deberemos elegir el órgano que escribirá esa nueva Constitución si una Convención Mixta conformada por una mitad de Parlamentarios y la otra mitad por constituyentes electos por la ciudadanía o una Convención Constitucional que estará integrada en su totalidad por constituyentes electos por la gente y que, desde mi punto de vista, es la mejor opción para escribir esta Nueva Constitución.

El siguiente momento muy importante tendrá lugar el día 11 de Abril de 2021 cuando debamos elegir a los hombres y mujeres que conformarán la Convención Constitucional que tendrá un componente muy especial; será paritaria, es decir mitad hombres y mitad mujeres, espero también que nuestros pueblos originarios tengan una debida representación.

El tercer momento importante en este proceso será el Plebiscito de salida en el cual deberemos concurrir a las urnas para ratificar la propuesta de Constitución Política que nos entregue la Convención Constitucional.

Sin embargo estimo que, independiente de la importancia que tienen estos tres momentos, que se expresarán a través de nuestro voto, lo más importante será la participación de la ciudadanía en todo el proceso constituyente, ciudadanía que deberá involucrarse de manera efectiva durante todo el proceso y especialmente porque quienes no desean efectuar cambios profundos a la actual constitución harán uso de sus recursos financieros para financiar campañas, para pagar asesorías e informes que tengan incidencia en el debate.

Para que aquello no ocurra la gente deberá involucrarse y participar activamente a través de cabildos, foros, debates ciudadanos, mesas temáticas, conversatorios u otras instancias que la propia ciudadanía se dé. Igualmente los constituyentes deberán tener la voluntad, disposición y los recursos para recorrer el país escuchando y recogiendo las propuestas de la ciudadanía y haciendo que esas propuestas se presenten y analicen en la Convención Constitucional.

Creo que también será necesario que se involucren activamente las Universidades, las ONG, los Centros de Estudio y todas las organizaciones sociales, los colegios profesionales, los gremios, los sindicatos, las escuelas y liceos.

Todos y todas debemos estar a la altura que el momento histórico que vivimos amerita.

Todos y todas debemos estar a la altura para fortalecer la democracia.

Todos y todas debemos estar a la altura para escribir la nueva Constitución Política.

Esa es mi opinión.

Hoy más que nunca debemos cuidarnos para cuidar el plebiscito, cuidarnos para poder ejercer nuestro derecho el 25 de Octubre y desde allí iniciar el camino hacia un nuevo Chile, un Chile con una sociedad humanista, democrática, justa y solidaria, en que todas y todos tengamos derechos sociales garantizados.

José Ruiz Santana

Ex Gobernador

Provincia Ult. Esperanza.