No existe el arcoiris monocolor – Víctor Maldonado – Opinión

 Si hay una estrategia política que ha quedado deslegitimada en este período es la de dejar espacios sin ocupar pudiendo hacerlo, así como la práctica de dejarte juzgar y verte por las opiniones que otros actores tienen de ti.

 Lo que es un signo de inmadurez a nivel individual también se aplica a los actores políticos. La idea de “no podemos avanzar entre nosotros mientras no lleguen los de más allá”, empieza a no tener aplicación práctica. Están saliendo a la superficie las candidaturas presidenciales y nadie querrá presentarse al electorado como un apocado que ponen en manos de otros sus decisiones.

 Los partidos y sus dirigentes han tenido razón al tomar conciencia de que su nivel de prestigio estaba llegando a niveles muy bajos, pero nadie mejora su autoestima dejando de ser lo que es, encontrándole siempre la razón al que grita más fuerte o al que presenta la propuesta más radical.

 La manera de constituir una mayoría política es declarar un nuevo comienzo. Hay que establecer un período en el cual cada actor decide qué posición tomará y si está dispuesto a trabajar por una mayoría diversa que emprenda tareas concordadas. No hay arcoíris monocolor.

 Fue este el camino empleado para derrotar a Pinochet. Si cada partido hubiera pensado más en las actuaciones de cada cual durante la crisis de la democracia, probablemente no se habría avanzado un milímetro. Predominó la profunda convicción de no querer ser protagonistas de otra crisis histórica, sino de remontarla. Cuando esa opción se abrió, el horizonte se hizo amplio.

 Ahora es lo mismo. Se dice que un acuerdo del PRO con los partidos de la ex Concertación muestra hasta dónde llega la desorientación política en la oposición. Es un signo de todo lo contrario, en particular porque ninguno de los implicados pretende defender lo que hizo sin reconocer errores.

 El tiempo mostrará que es mucho más dañino el presentarse como partidos o conglomerados infalibles. Cuando alguien se quiere mostrar como un dechado de virtudes, sin arruga ni mancha, lo que consigue es disociar completamente su discurso de sus acciones. Está condenado a contradecirse. Tarde o temprano la impostura se detecta porque produce aislamiento. Te quedas con tu discurso perfecto y con tu práctica más que pragmática, que los demás no pueden avalar. Al final, lo que importa no son las declaraciones, sino los resultados.

 El resto ha aprendido a golpes que, más allá de los triunfos momentáneos o parciales, lo que permite consolidarse es hacerse creíble y respetable para los demás. Estar de acuerdo es importante, pero es más importante que los otros reconozcan la coherencia con la que se actúa.

 Es esto lo que permite realizar las rectificaciones del caso. No conozco ningún partido de los que acaban de firmar el pacto para gobernadores regionales “Unidad por la constituyente” que no tenga aspectos importantes que rectificar. Habrá quien descuidó a los socios, otro se demorará infinidad de tiempo en actuar, el de más allá tiende a mirar para el lado antes de reaccionar y habrá quien quiere repetir los éxitos del pasado haciendo lo mismo. Pero no hay quien quiera persistir en los malos pasos y eso otorga al conjunto una fuerza enorme.

Víctor Maldonado R.

Acusación constitucional contra Pérez

La oposición presentó una acusación constitucional contra el ministro del Interior por su actuar con carabineros.

 Texto del documento

 Se responsabiliza al ministro Pérez por «haber dejado de ejecutar las leyes en materias relativas al orden público», «haber infringido la Constitución o las leyes, vulnerando el derecho fundamental de igualdad ante la ley», y «haber dejado de ejecutar las leyes, al no ejercer el control jerárquico correspondiente sobre los órganos sometidos a su dependencia».

 Diputado Víctor Torres (DC)

 «La ciudadanía ve, con legítima razón y estupor, que nadie responde. Es nuestro deber como diputados, apelando a nuestras facultades fiscalizadoras, perseguir estas acciones de incumplimiento a la ley. Siendo nuestro deber, y como representantes de los ciudadanos, hoy ingresamos esta acusación contra el ministro del Interior, Víctor Pérez».

 «El resto de los diputados tendrán que opinar a través de su votación, esperamos que de aquí hasta que se vote haya un proceso reflexivo que les permita respaldarla».

 Diputado Rodrigo González (PPD)

 “No cabe duda que los tres puntos de la Acusación Constitucional son sumamente justificados, pero esto se da en un marco de un cuerpo de Carabineros que durante meses y durante todo este período no ha sido capaz de defender el orden público, impedir la violencia, ni hacer respetar los DD.HH. Continuamente las indicaciones y orientaciones que vienen del Gobierno no son obedecidas por los subordinados de Carabineros, por lo que la necesidad de una reestructuración de la institución es fundamental».

 Diputada Camila Rojas, Comunes

 Destaca la “unidad de la oposición contra la impunidad». “Estamos presentando esta acusación principalmente por eso, porque no queremos que haya impunidad en el país”.

 «En primer lugar el control del orden público y las medidas que se han tomado y no en ese sentido. En segundo lugar la igualdad ante la ley, y este es un punto que nos causa especial preocupación pensando en el tratamiento desigual que le ha dado el ministro Pérez a las movilizaciones. Destacamos la situación con los camioneros respecto de todas las demás».

 «En último lugar el control jerárquico; especialmente referida a la situación que ocurrió la semana pasada en el Mapocho con este empujón por parte de carabineros y por tanto las órdenes que se les está dando a Carabineros respecto de cómo se manejan las manifestaciones en el país».

 Diputada Camila Vallejo, jefa bancada PC

 “La oposición está unida en este momento contra la impunidad, porque nos parece importante que en el marco de nuestras atribuciones de fiscalización podamos avanzar en establecer las responsabilidades políticas que le competen al ministro Víctor Pérez por este desigual tratamiento que ha hecho respecto a las manifestaciones y las movilizaciones que han acontecido en nuestro país durante los últimos meses”.

