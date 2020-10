No se tiene orden al precio de la arbitrariedad – Víctor Maldonado – Opinión

 Está bien que el gobierno respalde a Carabineros, pero estaría mejor que Carabineros respaldara la ley en sus actuaciones. El problema que afrontamos como país es que no podemos seguir aceptando irregularidades graves, tal como si tratara de hechos aislados porque no lo son.

 De todas las declaraciones inaceptables que hemos escuchado en los últimos días, una que llama mucho la atención es aquella que se refiere al joven lanzado al Mapocho por un uniformado: “fue cosa de una fracción de segundo”. Porque de eso mismo se trata.

 Lo que diferencia a la policía de la acción de cualquier civil, ante una manifestación callejera, es que un civil reacciona según la presión del momento y el policía según el entrenamiento recibido. Para uno es producto de la ocasión, para otro es el producto de la preparación.

 Otra de esas declaraciones inexplicable es la de un diputado de derecha, quien, intentado justificar lo injustificable, ha dicho que “en todo el mundo cuando un policía te dice que te detengas, tú te detienes”. Eso es efectivo, pero en todo el mundo la policía lo que busca en esas circunstancias es detenerte, no matarte.

 Y porque los acontecimientos se suceden de una irregularidad a otra, sin pausa y con riesgo para las personas, entonces se tiene es un comportamiento institucional atrofiado, del que los responsables institucionales y políticos tienen que hacerse cargo.

 La habitualidad constituye permiso implícito. Posiblemente nadie instruye que se comentan excesos, pero tampoco está pasando que los excesos sean contenidos antes que se produzcan. Hay pues responsabilidad política, no personal se entiende, en el sentido del otorgamiento de un permiso formal.

 El gobierno es plenamente consciente del problema. No por nada las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas policiales han estado en el centro de la discusión desde el estallido social.

 Así, de lo que menos se puede hablar es de improvisación o de casos fortuitos. Se ha contado con tiempo suficiente para dar muestras de que se están dando pasos efectivos en la reforma de Carabineros, que no es un cambio de leyes, sino un cambio de comportamiento organizacional.

 Si el gobierno no puede dar muestras efectivas de haber ocupado el tiempo con provecho para recuperar el prestigio de Carabineros, ha cometido una negligencia que se expresa en hechos puntuales, pero que no se agota en ellos.

 No tenemos que quedar cazados entre dos males. El gobierno no puede convertirse en un rehén de los excesos que comenten miembros de la policía a nombre del papel que están llamados a cumplir en la mantención del orden público. El orden no se paga al precio de la arbitrariedad porque entonces no hay paz, sino interludios entre el desorden y la violencia de unos y otros.

 El uniforme que usa Carabineros es un distintivo de la confianza que la nación le entrega para hacer uso medido la fuerza para poner a sus miembros a salvo de la delincuencia, el amedrentamiento y el temor. Debe seguir siendo ese distintivo.

Víctor Maldonado R.

Acusación constitucional contra Pérez

En la Cámara de Diputados se analiza la acusación constitucional contra el ministro del Interior Víctor Pérez, tras el actuar de los policías en las manifestación del viernes en las cercanías de Plaza Italia.

 Diputado Gabriel Ascencio (DC)

 «La acusación constitucional contra el ministro Pérez está prácticamente redactada y se compone de tres capítulos. Los dos primeros que ya estaban hechos corresponden a su falta de cumplimento a la ley con relación al paro de los camioneros cuando pretendieron estrangular las carreteras de Chile y él no hizo nada».

 «Lo importante es que la decisión ya está tomada, se acusa al ministro del Interior por la responsabilidad política que le cabe. La acusación tiene estos tres capítulos fundamentalmente: el no cumplimiento de la ley y el tema del control jerárquico que tiene directa relación con el descontrol de carabineros que termina o que uno de los ejemplos es el lanzamiento de un niño al río Mapocho».

 Beatriz Sánchez, excandidata presidencial FA

 “Cuando suceden hechos como los ocurridos el viernes y hay un responsable político de las policías como es el ministro del Interior, surge con más fuerza la intención de buscar esas responsabilidades políticas”.

 Alondra Arellano, presidenta CS

 “Estamos exigiendo la remoción inmediata del General Rozas y una intervención civil a Carabineros ¡Basta ya! No podemos seguir aguantando que en Chile por salir a protestar las personas pongan en riesgo su vida, no puede suceder esto en democracia”.

 Diputado Vlado Mirosevic (PL)

 “No nos vengan a decir que lo que vimos el fin de semana es un hecho aislado. Aquí ha habido, lamentablemente de parte del gobierno, una complicidad para defender a Carabineros que han violado DD.HH. y han querido no escuchar a los organismos internacionales (…) Aquí en Chile han querido callarlos”.

Envejecimiento prematuro

Lagos Weber compara el Frente Amplio con el fin de la Concertación.

 Senador Ricardo Lagos Weber (PPD)

 «Yo no estoy por repetir nada de lo antiguo, porque no se trata de repetir cosas del pasado, se trata de mirar el mañana».

 «Cuando dije que han tenido un envejecimiento prematuro, (es porque) la Concentración se vino a fracturar los últimos cinco o seis años, aquí el Frente Amplio partió con más partidos. La (diputada) Pamela Jiles ya no está en el Frente Amplio, criticó duramente a Giorgio (Jackson) y (Gabriel) Boric, no me quiero meter en ese enredo».

 «Si no quieren llegar a acuerdo de gobernadores, que así sea. El porrazo político que vamos a tener en abril […] Tal vez ese costalazo político es necesario».