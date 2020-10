PPD de Magallanes responde al senador Carlos Bianchi

Ante las declaraciones vertidas por el sr. Carlos Bianchi Chelech, senador de la república en un medio de comunicación regional el día de ayer, señalar que las mujeres dirigentas del Partido Por la Democracia de Magallanes y de la Antártica Chilena (PPD) repudiamos la forma y argumentos utilizados por esta autoridad política para denostar e invalidar la legítima demanda de descentralización y autonomía que realizo nuestra colectividad política regional por la inconsulta y centralista decisión de incorporar al sr. Karim Bianchi Retamales a la bancada de diputados y diputadas del PPD.

Al respecto decirle al sr. Carlos Bianchi Chelech que: 1.-. Las mujeres que estamos en la dirigencia de los partidos políticos y en este caso en el PPD No somos la señora de o la hermana de, somos mujeres que estamos en el legítimo ejercicio de un cargo político, por lo tanto debemos ser reconocidas como tal y no invisibilizadas como la extensión de un tercero o de un hombre.

Recordarle al sr. Bianchi que las mujeres fuimos protagónicas en la derrota de la dictadura y en la recuperación de la democracia, que gran parte del trabajo político, de los partidos y de las organizaciones en general, por no decir en todas, la participación y activismo de las mujeres es fundamental.

No permitiremos más violencia de género hacia las mujeres y que, el ninguneo en el ejercicio de nuestros roles, incluyendo el político, es una expresión de violencia. Las mujeres somos esenciales en el desarrollo integral de un país, No somos un elemento decorativo, sino personas autónomas y con autodeterminación, impulsoras del progreso.

2.- Las personas que conformarnos y participamos en el PPD en Magallanes No somos una pequeñez o una poca cosa, en esta organización humana las personas valen por el hecho de serlas. No debe haber distinciones para el goce y ejercicio de los derechos sino el reconocimiento a la diversidad y diferencias. Por lo tanto, No compartimos la escala de medición que tiene el sr. Bianchi para decidir qué personas tienen valor o no. En esta “pequeñez de partido” todas, todos y todes contribuyen al desarrollo de Magallanes y del país desde sus distintos espacios laborales, económicos y sociofamiliares, nadie es menos.

3.- Que nos resulta contradictorio que una persona que se embiste con ropajes de regionalista e independiente respalde acuerdos a espaldas de la militancia y dirigencia regional del PPD. Por qué su hijo, el Sr. Karim Bianchi, diputado por esta región, en un gesto real de regionalismo, no exigió que en estas conversaciones estuviera presente la dirigencia del partido a nivel regional o mucho mejor, por qué no pidió que la militancia magallánica del PPD conociera en primer lugar su programa parlamentario y que en base a ello sea la misma militancia quien decida su incorporación o no a la bancada parlamentaria del PPD.

4.- Como mujeres dirigentas del Partido Por la Democracia de Magallanes y de la Antártica Chilena, como mujeres de izquierda y de centro izquierda procuraremos que se adopten y respeten todos aquellos mecanismos que nos permitan mayor democracia, participación, paridad, descentralización, inclusión, unidad y representación en la elección de candidaturas para todas las instancias (partidaria, municipales, gobierno regional, parlamentarias y presidenciales) pero antes debemos decir fuerte y claro APRUEBO y CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL, a VOTAR este 25 de OCTUBRE, Chile necesita y merece una NUEVA CONSTITUCIÓN.