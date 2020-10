Que ninguna minoría reemplace al pueblo – Victor Maldonado – Opinión

 Hay muchas definiciones de pueblo, pero ninguna que diga que se trata de una minoría y que sus voceros son pocos, violentos y que no dejan hablar a los demás. Lo que hemos visto a lo largo del país han sido manifestaciones muy masivas de quienes piden ser oídos, respetados y decidir sobre el tipo de país que quieren. Esos han sido millones.

 Algunos miles han hecho del despertar ciudadano una oportunidad para la destrucción y el vandalismo. Salen junto a la multitud, pero no son la multitud. Bordean la manifestación pacífica, pero no son la avanzada de la mayoría, sino su límite. Que se presenten juntos no quiere decir que sean una unidad.

 La manifestación es lo que su nombre indica: un acto masivo que pone “de manifiesto” o hace presente la ausencia de los muchos en un espacio público, ámbito que se quiere recuperar de la captura de una minoría. El que sale a la calle lo hace para remecer con su presencia la sordera de los que tienen el poder y lo utilizan con el mayor de los egoísmos.

 Pero en nuestro país lo que se expresa en los carteles, las consignas, los cantos y las coreografías no es el grito de agonía de los condenados, no es un lamento desesperanzado, es, por el contrario, la determinación colectiva de cambiar las cosas para mejor.

 Es un despertar sano y enérgico. No ha estado ausente ni la alegría ni la esperanza, tampoco la confianza en lo que se puede hacer entre muchos por el respeto y la justicia. No es el nuestro un país que se les ha vuelto ajeno, sino del que esperan se encamine por una buena senda, en la que todos tengan cabida. ¿Han sido desestimadas estas esperanzas?, ¿no encontraron ninguna respuesta? No, al revés, se encontró una forma de canalizar el cambio por la vía institucional y ese es el plebiscito.

 En el plebiscito nadie habla a nombre del pueblo, sino es el pueblo mismo el que toma la palabra en directo, como nunca en nuestra historia, incluida la independencia.

 Hemos tenido épicas de determinadas fuerzas políticas, momento de fervor popular, canalizados a través de grandes personalidades. Esta vez es distinto. Aquí tenemos a la gente misma como actor que abarca el escenario, sin mediadores, utilizando, eso sí, los más variados canales de expresión, pero sin depender de ninguno. Es un hecho único e irrepetible en una misma generación.

 La expresión de todos los ciudadanos en decisión democrática no debe ser reemplazado por nada ni nadie. Quedan pocas semanas y el protagonismo ha de permanecer donde hoy se encuentra. Toda manifestación o acción de actores políticos debe subordinarse a este propósito.

 No se trata de cambiar el predominio de los que tienen el poder y acostumbran a imponer las reglas, por el predominio de los que se imponen por confrontación con otras reglas de su gusto. La violencia no es democrática, no es mayoritaria, no es popular. El que cree representar al pueblo no teme que el pueblo se exprese. Del uso del voto la mayoría solo puede salir beneficiada, cuando se impone la violencia es una minoría la que gana y el pueblo no es minoría.

Víctor Maldonado R.

La misma doctrina

Después del encuentro que reunió a los tres poderes del Estado, Adriana Muñoz, aseguró que la doctrina de Carabineros se asemeja a una “doctrina de violentistas”.

 Adriana Muñoz, presidenta del Senado (PPD)

 “Le hice mis planteamientos al presidente, porque no cabe duda de la importancia de Carabineros. Pero hay diferencia en el control del orden público, en la que se asemeja muchas veces, como la vista el viernes en el río Mapocho, a una doctrina de violentistas”.

 “El Presidente dijo que valora los Derechos Humanos como un valor central… pero tenemos esta diferencia en la doctrina de carabineros y el orden público, y lo que ocurrió desde el 18 de octubre. No hay reconocimiento que ahí hubo violación, atropellos graves a los Derechos Humanos”.

Nuevas amenazas a fiscal Chong

La oposición acusó amedrentamiento y considera insostenible la permanencia del general Rozas.

 Diputado Matías Walker (DC)

 Las amenazas recibidas por la fiscal “son inaceptables”. “Esta es la gota que rebalsó el vaso, la permanencia del general director de Carabineros, Mario Rozas, se hace absolutamente insostenible, el ministro del Interior, Víctor Pérez tiene que pedirle la renuncia hoy día mismo. Esta situación no da para más, el Gobierno tiene que intervenir Carabineros de Chile”.

 Senador Alejandro Guillier (independiente)

 “Desde el domingo, figuras públicas de la derecha más dura han estado en una abierta campaña contra la fiscal Ximena Chong, alentando implícitamente situaciones que pueden ir contra su seguridad personal. Esta situación es extremadamente grave”.

 Senador Felipe Harboe (PPD)

 “Llamamos al Presidente de la República, de una vez por todas, a poner orden en esto, porque esta situación se está saliendo de todos los cauces normales de un estado de derecho”.

 Diputado Miguel Crispi (RD)

 “¿Qué hace un teniente coronel de Carabineros, que intentó eludir el control de identidad, rondando la casa de la Fiscal Chong? ¿Intentaron encubrir lo ocurrido con el menor de edad en Pío Nono y ahora esto? La reforma profunda a Carabineros comienza con la salida de Mario Rozas”.

Acusación constitucional

Luis Rocafull confirma que acusación constitucional contra Víctor Pérez incluirá un capítulo sobre la violencia en La Araucanía

 Diputado Luis Rocafull, jefe bancada PS

 El texto contemplará la movilización realizada por el gremio de camioneros “donde fueron vulnerados los derechos a la igualdad ante la ley, donde se actuó con cierta deferencia con ellos; en segundo lugar, el no garantizar el orden público y la paz social; un tercer capítulo con lo que sucedió el día viernes, donde un chico fue lanzado al río en el Puente Pío Nono; y se estaría agregando ahora lo que tiene que ver con La Araucanía”.