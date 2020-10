Representante de la sociedad civil apoya técnica de testeo impulsada por la CChC para la recuperación de empleos

Raquel Álvarez, presidente de la Unión Comunal Hernando de Magallanes, da a conocer el difícil escenario en que se encuentra la ciudadanía y cómo una innovadora técnica de testeo que se aplicará en obras de la construcción puede ser parte de la solución.

En una reunión con la Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas, la presidenta de la Unión Comunal Hernando de Magallanes, Raquel Álvarez, explicó la situación actual de los habitantes de la capital regional.

“Existe mucha desolación entre los vecinos porque ha habido un pésimo manejo de la pandemia en la región. Entiendo que nos tomó a todos por sorpresa, que es algo nuevo, pero ni siquiera se realizó una campaña preventiva real. A siete meses del inicio del COVID-19 en Magallanes todavía no hay una respuesta, una resolución real. El Gobierno regional no ha sido capaz de llegar a los vecinos, porque no se toman las decisiones localmente”, indicó Álvarez.

Según señala la dirigente social, en los últimos dos meses han aumentado las solicitudes de los vecinos por ayuda, debido a los altos niveles de desempleo de la comuna.

“Se ha duplicado la necesidad de los vecinos, la solicitud de apoyo, cada día hay más personas que van a las ollas comunes, que piden cajas de alimentos, etc. Hoy la gente hoy necesita salir a trabajar, pagar sus consumos básicos, el arriendo, la alimentación, etc. Hay muchas personas sin trabajo y por la cuarentena tampoco pueden salir a trabajar”, señala la presidenta de la Unión Comunal Hernando de Magallanes que reúne a miles de vecinos.

Lamentablemente, Álvarez advierte que existen vecinos que por necesidad se ven obligados a salir a trabajar de manera informal, sin ningún tipo de resguardo sanitario. Esta situación fue expuesta en un petitorio a la intendenta Jennifer Rojas, pero no se obtuvo una respuesta. Así, a más de dos meses desde el decreto de la segunda cuarentena para la ciudad de Punta Arenas, la tasa de contagios de Magallanes sigue liderando a nivel nacional.

“No podemos llamar a un cierre de la región cuando la gente tiene muchas necesidades: no tienen qué comer, no pueden salir. Eso es ser irresponsable, más ahora en una cuarentena muy larga que tampoco ha dado resultados. Hay muchos contagios, muchos vecinos que han fallecido; el dolor es inmenso”, expresó Raquel Álvarez a las autoridades de la Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas.

Reactivación económica segura

Para reactivar la economía regional, la CChC Punta Arenas propone el reinicio seguro de las obras de construcción, aplicando el estricto Protocolo Sanitario del sector e implementando el innovador método RT-LAMP (amplificación isotérmica mediada por bucle), el cual consiste en aplicar una prueba de saliva a grupos de trabajadores en forma masiva y en terreno

“No puede haber una reactivación económica en la región cuando nos mantienen encerrados y nos impiden salir a trabajar. La gente necesita su empleo, ir a un lugar del trabajo donde estén todas las condiciones sanitarias para evitar contagios, tal como lo está haciendo el gremio de la construcción. Este nuevo método es un tremendo aporte porque hemos estado esperando tanto tiempo una iniciativa como ésta para avanzar en la trazabilidad y en la rapidez de entrega de resultados”, valoró Raquel Álvarez, presidenta de la Unión Comunal Hernando de Magallanes de Punta Arenas.

El RT-LAMP es una técnica no invasiva que permite aumentar los niveles de testeo, obtener los resultados en menos de tres horas y conocer los contactos estrechos. Gracias a una aplicación digital (HAPP) conectada con brazaletes con Bluetooth que usarán los trabajadores en obras de construcción, se podrá establecer los contactos estrechos de confirmarse un caso positivo en obra. Cuando se informa un caso positivo para COVID-19, la App envía una notificación de forma inmediata a todos los que estuvieron en contacto estrecho con la persona positiva durante los últimos 14 días.

“Es una excelente solución porque hoy en día la espera de resultados es muy larga: hay vecinos que han terminado su cuarentena y recién les llega el resultado. Con la aplicación se mejora la trazabilidad, la hace mucho más efectiva. Es una muy buena noticia que la Cámara Chilena de la Construcción a nivel regional dé este tipo de soluciones, que además serán a costo de la empresa, no del trabajador. Ojalá los demás gremios y la Municipalidad de Punta Arenas puedan hacerlo también en la región porque realmente es un gran aporte”

Cabe destacar que la Municipalidad de Estación Central implementó ya la técnica RT-LAMP para testear a los vocales de mesa que participarán de las votaciones de este domingo 25 de octubre.

Finalmente, Carlos Braun, presidente de la CChC Punta Arenas, agradeció la disponibilidad de la Unión Comunal para reunirse con la asociación gremial de la construcción.

“Estamos convencidos que para encontrar algún tipo de solución para afrontar la pandemia debemos unirnos como sociedad, todos los gremios y sectores productivos de Magallanes. Tenemos que buscar juntos algún tipo de solución para esta crisis sanitaria, económica y social que hoy nos aqueja. Nosotros como Cámara queremos dar el primer paso, avanzar hacia la reactivación económica de manera segura para nuestros trabajadores. Estamos convencidos que el método que proponemos (RT-LAMP) es aplicable a cualquier gremio y nos ayudará a devolverle los puestos de trabajo a los magallánicos”, concluyó Braun.