Representantes de organizaciones sociales de la región expresaron sus demandas en manifestación y caravana de vehículos en Avenida Frei con Carlos Ibañez del Campo

La manifestación que portaba banderas negras como en el paro del Gas de 2011 y formó una caravana de varias decenas de vehículos, se realizó esta tarde de lunes 12 de octubre en la intersección de Avenida Frei con Carlos Ibañez del Campo exigió entre otras demandas, el cierre inmediato del Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo a los vuelos comerciales nacionales que vienen a la región con personas que no son residentes de nuestra zona, y que en su mayoría vienen a cumplir labores a las grandes empresas, con la excepción de viajes por motivos de salud o retornos de magallánicos que se encuentran fuera de la región.

La manifestación realizó un minuto de silencio por las más de 100 personas que han fallecido en Magallanes producto del contagio con el civid-19.

Reclaman además la entrega de asignaciones de recursos directos a las familias afectadas económicamente por la Pandemia en la región de Magallanes, implementando un bono de 500.000 pesos por familia a todo

hogar que tenga un ingreso per cápita menor a 600.000 pesos, sin tener como requisito la cuestionada ficha de protección social.

La Presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Hernando de Magallanes Raquel Alvarez manifestó que “ha provocado una tremenda indignación cuando vemos que las autoridades de Salud vienen y no nos traen ninguna respuesta concreta al tema sanitario que estamos viviendo, y se ha agudizado más con esta cuarentena el tema social, y la falta de ayuda que no ha llegado a muchos vecinos, quienes necesitan trabajar y no han podido salir por esto mismo”.

Los manifestantes expresaron también la necesidad de regulación estricta del funcionamiento de las grandes empresas de Magallanes reduciendo los permisos colectivos de estas empresas a un tercio de su última nomina, para cumplir únicamente con las labores esenciales de su giro y la defensa al derecho laboral de los trabajadores independientes de la región, entregándoles permisos especiales a este grupo de personas sin requisitos de contratos de trabajo especiales o trabas burocráticas, con el objetivo de permitirles trabajar para llevar sustento a sus familias.

La nómina de organizaciones sociales de Magallanes que se manifestaron, enviaron una carta abierta a la Intendenta Regional Jennifer Rojas conteniendo sus demandas

Las organizaciones sociales participantes fueron las siguientes:

La Unión Comunal de JJVV Hernando de Magallanes

Coordinadora No Mas AFP

Bazinga

Voluntariado Puro Corazón

Consejo de Desarrollo de Salud Dr. Juan Damianovic

SIARTE

Coordinadora Feminista

Colegio de Periodistas

Colegio de Profesores

Territorio en Red

Músicos del Pueblo

Junta de Vecinos N 8 Playa Norte Sector Sur

Junta Vecinos Nelda Panicucci

Junta de Vecinos Caupolicán

Junta de Vecinos Gobernador Philipi

Junta de Vecinos Virgen de la Covadonga

Junta de Vecinos Santos Mardones

Sindicato de Funcionarios de la Corporación Municipal

Cecosf Fortaleciendo Vidas

AREVOL

Voluntariado Padre Hurtado

Vilma Urrea. AJUNJI

FENAT

Julián Mancilla Barria.- Salones de Eventos Infantiles y otros

ANEF MAGALLANES

Damas de Celeste

Movimiento por la Dignidad

Sindicato CONAF Puerto Natales

CONFUSAN

CONAC

UCAM (UNION COMUNAL ADULTO MAYOR)

Asociación Weche Pepiukelen de Punta Arenas

Adela Cárcamo Oyarzo – Consejera de la Sociedad Civil

Representante Pozos Lastreros Y Camiones Tolvas del transporte de aridos

Consejo de Desarrollo Cesfam Thomas Fenton /APS

voluntariados del oratorio

integrantes de los consejos de todos los cesfam y cecosf.