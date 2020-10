Se inicia juicio por incendio de oficinas de AFP Habitat ocurrido en noviembre de 2019 en Punta Arenas

Esta jornada de miércoles 14 de octubre en el Tribunal Oral en Lo Penal de Punta Arenas, se inician los alegatos de apertura del juicio oral por los delitos de incendio con peligro para las personas y desórdenes públicos en contra de M.I.M.S., imputado como autor del incendio de la sucursal de AFP Habitat en Punta Arenas. La Fiscalía está solicitando penas que podrían superar los 10 años de cárcel en contra del único detenido.

La acusación de Fiscalía relata que “acompañado de otras personas, el acusado se dirigió a la barricada retirando una plancha ardiendo para llevarla al acceso de la AFP, arrastrándola y entre todos ingresándola al interior del edificio con la intención de incendiarlo, uniéndose posteriormente al grupo mayor de personas que grababan con sus celulares, vitoreaban y celebran la acción, comenzando ya a salir humo desde el interior del edificio, lo que derivó en un incendio con daños totales”.

La defensa del inculpado rechazó la detención por sospecha efectuada, criticó fuertemente el uso de testigos anónimos no individualizados, práctica que no está permitida en el sistema penal actual, y argumentó que no existen vínculos entre las características del presunto autor, las que no coinciden con el detenido.