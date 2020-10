Senadora Carolina Goic anuncia que no se postulará a la relección en Magallanes

El anuncio fue sorpresivo incluso para muchos dirigentes nacionales del PDC y para la militancia de dicho partido en la región de Magallanes.

“Quiero agradecer que me acompañen en este momento tan importante en lo personal como también en mi carrera política. Hace 15 años con muchos de ustedes me reuní para comunicarles una noticia, en donde le di a conocer que sería candidata a diputada por mi región. Hoy por el respeto, el cariño y al agradecimiento que siento por todos Ustedes y por miles de hombres y mujeres magallánicas que me han apoyado durante estos años, es que quiero compartir una información”.

“Luego de una larga reflexión y análisis personal, familiar y político, he decidido no repostularme al cargo de senadora, pues creo firmemente en la renovación de la política, en donde asomen nuevos liderazgos, nuevas ideas, nuevos rostros, que trabajen por el futuro de Magallanes y su gente. Siempre he sido coherente en mis decisiones en política, jamás he actuado con la calculadora en la mesa, he actuado apegada a la buena política y a la ética”.

En una reunión virtual realizada durante la tarde de este viernes 2 de octubre con dirigentes sociales de distintas comunas de la región, la senadora magallánica Carolina Goic comunicó su decisión de no repostularse a la reelección parlamentaria que se desarrollarán en noviembre del año 2021.

Durante el encuentro la senadora realizó un balance de lo que fueron sus dos periodos como diputada y de los seis años y medio que lleva en el senado, “en mi trabajo e historia legislativa, quedarán proyectos emblemáticos que benefician a miles de chilenos y chilenas, como es la extensión del postnatal, la Ley Ricarte Soto y la reciente Ley Nacional del Cáncer, que sin duda fue una larga lucha que dimos junto la ciudadanía. Pero también quiero destacar el trabajo legislativo que hicimos en distintas áreas, como, por ejemplo, con las trabajadoras de casas particular, con las manipuladoras de alimentos, con el cuidado del medio ambiente y la naturaleza, con leyes en favor de las mujeres, de niños y niñas, sería largo enumerar nuestra labor de todos estos años”, agregó.

Recordemos que, desde el punto de vista electoral, la trayectoria de Carolina Goic ha ido en descenso desde la elección senatorial de 2013. En 2009, fue reelegida como Diputada por Magallanes con 22.498 votos y en la elección senatorial de 2013, obtuvo 22.714 votos. Sin embargo en la elección presidencial de 2017, dentro del mismo distrito electoral de la región de Magallanes, Carolina Goic sólo obtuvo 7.057 votos en su región.