Seremi de Salud aumenta en 30% disponibilidad de habitaciones en residencias sanitarias en Magallanes

Con la presentación de la nueva instalación la capacidad total de la región es de 65 habitaciones.

En el marco del reforzamiento de la estrategia de Trazabilidad, Testeo y Aislamiento (TTA) y el compromiso de la autoridad sanitaria en mejorar estándares de las estadías de usuarios en residencias sanitarias, hoy se inauguró una nueva instalación que tiene una capacidad de 62 habitaciones y 81 camas, aumentando en un 30% el número de habitaciones en Magallanes.

El disponer de un mayor número de habitaciones y de espacio de ellas, posibilitará entregar solución de aislamiento a grupos familiares de hasta tres personas en una sola habitación. Este hotel de cuatro estrellas es el único con acceso universal y posee rampla para sillas de ruedas, baños para personas con movilidad reducida y ascensores.

Al respecto el Seremi de Salud (s) Eduardo Castillo señaló que: “Con esta nueva residencia sanitaria estamos superando los 250 cupos en la región y pronto inauguraremos más en provincias. Esta es parte de la estrategia TTA donde queremos ofrecer un espacio de seguridad a aquellas personas que no tengan las condiciones de habitabilidad en sus casas: no poseen más de un baño o no tienen pieza individual donde puedan permanecer aislados, ponen en riesgo a sus familias o sus cercanos y para ellos existe esta instancia de residencia sanitaria gratuita que pueden solicitar al momento de la entrevista epidemiológica, al call center o al correo dispuesto para ello”.

En tanto el Intendente (s) Fabian Mella agregó que:

“Seguimos avanzando con una nueva residencia sanitaria del más alto nivel para que todas las personas que así lo requieran, son de acceso gratuito y van a poder cumplir su cuarentena de buena manera”, destacó.

Todas las residencias sanitarias son gratuitas, y brindan alimentación (cuatro comidas al día, bajo parámetros establecidos por nutricionistas); la que se sirve en horarios establecidos con utensilios desechables que son descartados una vez utilizados.

La estrategia de residencia sanitaria se ha visto fortalecida con la incorporación de 10 profesionales de salud (4 médicos, 2 kinesiólogos, 2 nutricionistas y 2 psicólogos) quienes evalúan a los pacientes que lo requieran y en especial a aquellos que producto de la enfermedad presentan síntomas y molestias. Paralelamente, hay una evaluación diaria y atención del equipo clínico.

Es de gran importancia en esta pandemia y, en especial, en las residencias sanitarias trabajar el ámbito de la salud mental, tanto en lo equipos clínicos como en los usuarios. Es por eso que dos psicólogas entregan atención a ambos públicos. A la fecha 194 personas han sido atendidas por profesionales de psicología dentro de las residencias sanitarias.Si necesita residencia sanitaria puede escribir a residencia.sanitaria@redsalud.gov.cl o llamar al call center 800 220 330.