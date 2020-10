Sindicato de Trabajadores de Enap, “De producirse una rebaja del subsidio al gas a Magallanes, ocasionaría un fuerte resultado económico negativo para Enap”.

Enap Magallanes desde que comenzó el subsidio el año 2013, no ha cubierto todo su costo de producir gas para la comunidad, entre el año 2013-2016 adicional al subsidio la estatal ha tenido pérdidas que ha asumido por 110 millones de dólares cumpliendo su rol social como empresa del estado y que debe ser conocido por la comunidad.

Así lo manifestó enfáticamente la directiva del sindicato de trabajadores a través de su presidente Alejandro Avendaño Gallardo, quien señalo: esperamos no se concrete por parte del gobierno una rebaja al subsidio al gas que recibe Enap, ya que incluso el subsidio del año 2019 no alcanzo, debiendo la estatal aportar cuatro mil millones de pesos adicionales y para este actual año 2020 tampoco alcanzara el subsidio y se estima en aproximadamente una perdida de cuatro mil quinientos millones de pesos que claramente le afectara negativamente en su resultado económico al igual que el año 2019.

Es por ello que no se puede entender como pretender rebajar este subsidio si cuando los resultados demuestran que no alcanza a cubrir todo el año, si se llegase a rebajar entre tres a cuatro mil millones de pesos para el año 2021, para Enap se transformaría en una perdida de entre siete y ocho mil millones de pesos como resultado económico negativo, el subsidio no solo busca asegurar los precios vigentes, si no también asegurar el suministro y ello solo puede ser garantizado a través de campañas de exploración extensivas y sostenidas en el tiempo como actualmente lo viene realizando la estatal.

Cabe recordar que antes que se implementara el subsidio del gas, Enap tenía pérdidas de 90 millones de dólares anuales, por el solo concepto de mantener el valor del gas a un precio justo para la población de Magallanes.

Finalmente señalar que Enap vende a un mismo valor el gas al distribuidor Gasco, $30 pesos el metro cubico para consumidores de menos de 25.000 metros cúbicos mientras que Gasco a los consumidores residenciales nos cobra en nuestras boletas a $87,9 el metro cubico, y al consumidor industrial Gasco se lo vende a $125 el metro, finalizo señalando Avendaño.