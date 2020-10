Subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, por COVID-19 en Magallanes: “hemos trabajado codo a codo con las autoridades de Magallanes, y agradezco el trabajo que se ha ido perfeccionando”

Punta Arenas, 05 de octubre 2020. La mañana de este lunes 05 de octubre, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga visitó la comuna de Punta Arenas, para evaluar en terreno la difícil situación que vive la región.

Al respecto, el subsecretario Arturo Zúñiga, explicó que: “esta es mi cuarta vez aquí en la región, la tercera este año producto de la pandemia y de verdad, esta debe ser mi visita más difícil. Hemos tenido días muy duros con más de 200 – 250 casos diarios, durante las últimas 4 semanas y eso ha hecho que un número importante de pacientes, estén internados hoy día en el Hospital Clínico Magallanes (HCM). Estamos hablando de 4 pacientes diarios que han ingresado a la Unidad de Pacientes de Cuidados intensivos”.

La intendenta Jennifer Rojas, destacó la visita y reuniones sostenidas con el subsecretario Zúñiga, “es muy importante para nosotros, que el subsecretario venga nuevamente a ver la situación en terreno. Esta pandemia ha sido muy dinámica y es una batalla que hemos estado dando día a día, por tanto, el trabajo que hemos realizado hoy día, las reuniones que hemos sostenido, son completamente provechosas para lograr bajar la tasa de contagio en nuestra región. Estoy muy agradecida de todas las gestiones que se están realizando, van en beneficio de la comunidad magallánica”.

Durante la semana pasada, llegó el cuarto equipo de enfermeros, técnicos en enfermería y enfermeros, que han venido a apoyar al HCM. El equipo está formado por profesionales de los hospitales de Puerto Montt, Antofagasta, San Felipe y Ovalle. “Nosotros no vamos a dejar de ayudar a la región, no vamos a dejar de ampliar nuestra capacidad. Durante la semana pasada, llegaron 21 equipos de cánulas de alto flujo, 10 cascos CPAP, 6 monitores de alta complejidad y 5 ventiladores mecánicos. Pero esto, no puede depender de la capacidad hospitalaria, me refiero a que nuestra conducta como ciudadanos, no depende si hay o no camas, acá el trabajo es de todos, no es de una intendenta, alcalde, seremi, director de servicio o los más de 1.000 funcionarios que trabajan en el HCM, depende de todos los magallánicos, nosotros necesitamos que todos cumplan con las medidas que ha dispuesto la autoridad sanitaria y que son las más estrictas del país”, puntualizó Zúñiga.

Con la visita del subsecretario, se pudieron realizar cambios en programas de la Atención Primaria de Salud (APS), dependiente de los municipios, para apoyar con recursos en el combate de la pandemia. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, agradeció al subsecretario, “que nos ha dado la posibilidad de reconvertir programas y buscar el financiamiento para aumentar la dotación de profesionales, que van a estar al servicio de la pandemia sin dejar de prestar ningún servicio médico que estemos haciendo. El rol de la APS, pasará a ser mucho más relevante, queremos ser parte de la solución y por eso que es una buena noticia, que este aumento de personal, no va a ir bajo ningún punto de vista en perjuicio de la APS”.

“Esta región es la única región que tienen un toque de queda a partir de las 20:00 horas, porque el número de contagios es altísimo, nosotros estamos muy cerca a tener una ocupación total de camas. Afortunadamente, durante el fin de semana realizamos directamente, traslados de pacientes desde Puerto Natales a Santiago. Por primera vez, se realizó un traslado en un avión hércules de 4 pacientes, pero esto es porque estamos muy, pero muy complicados. Necesitamos de toda la ciudadanía, aquí dentro de los últimos días, hemos trabajado codo a codo con las autoridades de Magallanes, y agradezco el trabajo que se ha ido perfeccionando, sobre todo desde el municipio, el alcalde, desde la atención primaria, donde se ha perfeccionado el testeo, trazabilidad y aislamiento, insisto esto no depende de las autoridades, depende de todos”, puntualizó el subsecretario Zúñiga.

Las autoridades realizaron un llamado a la ciudadanía, a respetar las medidas sanitarias y sobre todo a pensar en los adultos mayores y enfermos crónicos, que son los más débiles frente a esta pandemia. Además, pidieron apoyar al personal de salud, que ha realizado una extenuante labor durante estos 8 meses, con hasta 3 turnos semanales, lo cuales manifiestan un evidente desgaste, siendo la única forma de apoyarlos, bajar el desplazamiento dentro de la ciudad y así poder disminuir el número de contagios diarios.

Finalmente, las autoridades junto con anunciar el aumento de las fiscalizaciones, hicieron un llamado a los empresarios a ser empáticos con sus trabajadores y tratar de ayudar en esta pandemia, protegiendo su salud y no haciendo uso excesivo de los permisos únicos colectivos.