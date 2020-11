Comité internacional de ciencia antártica aprueba tres nuevos programas de investigación

Los programas están asociados al estudio de la variabilidad climática, otro sobre umbrales en el Continente Blanco y la conservación junto con la toma de decisiones a nivel político.

Luego de dos años de un exhaustivo proceso de selección, el Comité Científico para la Investigación Antártica (SCAR, por sus siglas en inglés) eligió tres nuevos programas relacionados con la variabilidad del clima polar, el aumento del mar en el pasado y en la actualidad, y la conservación y gestión de la Antártica y el océano Austral.

El presidente de SCAR, Profesor Steven Chown, afirmó que “a través de sus Programas de Investigación Científica, SCAR ha facilitado la ciencia global líder en, desde y sobre la Antártica y el océano Austral. Durante un tiempo de interés y preocupación sin precedentes por las regiones polares, nos complace continuar con nuestras contribuciones a través de estos programas científicos, que proporcionarán más pruebas para sustentar las deliberaciones sobre políticas internacionales”.

Cabe destacar la participación de científicos nacionales en estos nuevos programas. Por ejemplo, el director del Instituto Antártico Chileno (INACH), Dr. Marcelo Leppe, integra el programa “Inestabilidades y umbrales en la Antártica” (INStabilities & Thresholds in ANTarctica – INSTANT), que estudiará principalmente el efecto del aumento del nivel del mar en el pasado y el futuro, de modo que los responsables de la toma de decisiones puedan anticipar y evaluar mejor el riesgo a fin de gestionar y adaptarse al aumento del nivel del mar y evaluar las vías de mitigación.

El Dr. Raúl Cordero (Universidad de Santiago de Chile) y la Dra. Shelley MacDonnel (Ceaza) forman parte del programa “Variabilidad y predicción a corto plazo del sistema climático antártico” (Near-term Variability and Prediction of the Antarctic Climate System – AntClimnow), que buscará responder preguntas científicas fundamentales identificadas por el SCAR Horizon Scan relacionadas con la variabilidad del clima antártico, así como el enfoque regional para observar y modelar el medioambiente de la Antártica, un enfoque integrado que considerará la Antártica como un todo.

Finalmente, el Dr. César Cárdenas (INACH) y el Dr. Luis Valentín Ferrada (Universidad de Chile) integran el programa “Ciencia integrada para informar la conservación del océano Austral y la Antártica” (Integrated Science to inform Antarctic and Southern Ocean Conservation – ANT-ICON), que se centrará en la investigación de alta calidad para impulsar e informar la toma de decisiones y el desarrollo de políticas en el ámbito de la conservación.

El Dr. Marcelo Gonzáles Aravena, jefe del Departamento Científico del INACH, señaló que “Después de un largo proceso de reflexión, SCAR viene a aprobar tres programas a realizarse en los próximos años. Uno asociado al estudio de la variabilidad climática, otro sobre umbrales en el Continente Blanco (evaluaciones del nivel del mar en el pasado y futuro). Este programa tiene como objetivo relevante y específico la evaluación del nivel del mar en el pasado y futuro. El último programa está relacionado con la conservación y la toma de decisiones a nivel político”.

La Dra. Catherine Ritz, vicepresidenta para Ciencia de SCAR, subrayó que “los nuevos programas son el nivel más alto de inversión en ciencia del SCAR y son programas grandes y globales destinados a abordar cuestiones científicas vitales y de amplio alcance. Requieren esfuerzos sostenidos por parte de equipos internacionales de científicos e investigadores durante hasta ocho años”.

El Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR) es una organización temática del Consejo Científico Internacional (ISC) y fue creado en 1958. El SCAR está encargado de iniciar, desarrollar y coordinar la investigación científica internacional de alta calidad en la región antártica.

