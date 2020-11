Con respaldo entregado por Unidades Técnicas: CORE aprueba nuevos recursos para concretar proyecto Relleno Sanitario de Puerto Natales

Por mayoría de votos (once a favor y tres abstenciones), el Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena aprobó este miércoles un incremento de 413 millones 600 mil pesos para concretar el proyecto Relleno Sanitario de Puerto Natales.

Según lo explicado en el trabajo de comisiones, el año 2013 el CORE aprobó 3.995 millones para esta iniciativa pionera en la región que busca dar respuesta a la necesidad de un adecuado manejo de los residuos sólidos. Durante la ejecución se presentaron a reevaluación obras extraordinarias, lo cual derivó en una nueva solicitud de recursos aprobados el año 2017 por un monto de 959 millones 105 mil pesos. Luego el 2019, se contrataron consultorías pendientes que generaron como conclusión la necesidad de nuevas obras a fin de obtener la autorización de funcionamiento del recinto por un monto de 413 millones 600 mil pesos con lo cual la inversión total asciende a los 5.367 millones 948 mil pesos provenientes de los recursos regionales.

En la oportunidad, a fin de contar con mayor respaldo y garantías técnicas dado el importante nivel de inversión y las dificultades que ha presentado este proyecto, los consejeros acordaron invitar a las unidades técnicas correspondientes. Según detalla la moción sancionada “La aprobación del Consejo Regional se fundamenta en la exposición realizada por la Unidad Técnica representada por el alcalde de Puerto Natales, acompañado de la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y el Jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional en representación de la Primera Autoridad Regional, en cuanto a que se garantiza que el funcionamiento normal de este relleno sanitario no provocará contaminación alguna en las napas subterráneas y ni pondrá en riesgo la calidad del suministro de agua potable”.

Según comentó el presidente de la comisión Infraestructura, Miguel Sierpe, esta iniciativa no ha tenido un desarrollo normal ya que lleva ocho años desde que partió “a medida que avanzaba se fue demostrando que el terreno no tenía las condiciones óptimas y de ahí surgen todos los incrementos de recursos. Hoy llegamos a un punto en que tenemos invertidos casi cinco mil millones de pesos y se están pidiendo cuatrocientos más, entonces el Consejo ha querido tener resguardo absoluto que se cumplieron todos los antecedentes y que tiene el respaldo de los organismos pertinentes ya que somos un órgano político que toma decisiones sustentándose en respaldos de carácter técnico y es lo que hoy quisimos oficializar”, afirmó.

Por su parte la consejera de Última Esperanza, Yammy Warner, manifestó “como consejera de la provincia y porque la inversión lo amerita, voy a aprobar pero también considero que la obra no ha quedado exenta de observaciones y me duele invertir cuatrocientos trece millones más habiendo tanta necesidad hoy en día. Es importante que este relleno empiece a funcionar y no pase a ser una inversión tirada como en otros casos sino que se le de la utilidad que corresponde”.

Asimismo, su par el consejero, Tolentino Soto, expresó “la idea es dejar claro cuáles fueron los procedimientos y teníamos la aprehensión de entregar seguridad a la población en cuanto a que no existe la posibilidad de una contaminación que ponga en peligro el agua potable. Espero que se hagan todas las diligencias necesarias lo más pronto posible para ponerlo al servicio de la comunidad porque una inversión de más de cinco mil millones de pesos no puede esperar”, insistió.Finalmente el consejero regional, Emilio Boccazzi, emitió un voto de abstención por considerar que “no fueron presentados los argumentos técnicos necesarios para saber con certeza que gracias a este aumento se logrará hacer funcionar el relleno de Puerto Natales”.