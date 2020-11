Consejeros Regionales ofician a Intendenta requiriendo cambios en Estrategia frente al COVID- 19 y Plan que se ajuste a la Realidad Local

Los Consejeros Regionales, Ramón Lobos, Tolentino Soto y Manuel Loncón, solicitaron en la sesión plenaria de este miércoles, enviar un oficio dirigido a la Intendenta, Jennifer Rojas, a fin de plantear la necesidad de generar cambios en la estrategia frente a la pandemia y un plan para Magallanes. Según expresaron, es evidente el desgaste moral y económico de la población tras una larga cuarentena y temprano toque de queda, medidas que no estarían funcionando ni dando los resultados esperados.

En ese sentido el primero en expresar su preocupación fue el consejero regional, Ramón Lobos, “la pregunta es ¿qué viene después de ahora? Estamos en una cuarentena que no ha funcionado y tenemos un Plan Paso a Paso que nos ubica en el último lugar. La gente necesita saber que va a pasar, si vamos a seguir en cuarentena, cuánto tiempo más y cuáles son los indicadores. Hace semanas repetimos lo mismo y no tenemos respuesta por tanto debemos hacer cosas distintas que signifiquen un cambio en la conducta de esta pandemia en la región. Necesitamos un plan conocido por todos y que cada habitante sepa cuál es el rol que le compete para que salgamos adelante en conjunto, dar elementos de participación y compromiso a la población. No basta con mirar cada semana hacia Santiago esperando que nos digan siguen o avanzan”, afirmó.

Asimismo el consejero de la provincia Última Esperanza, Tolentino Soto, manifestó “me interpreta plenamente esta solicitud, más aun considerando la reapertura del Parque Nacional Torres del Paine con vuelos directos hacia Natales cuando la comunidad permanece en cuarentena, es una situación irrisoria. Efectivamente como se ha reiterado, la cuarentena es una medida que ha fracasado y es bueno que la primera autoridad regional se pronuncie frente a ello ya que es casi inhumano seguir exigiéndoles a nuestros adultos mayores que continúen encerrados si no hay resultados. Esto debe ser evaluado porque es una consulta recurrente que nos hace la comunidad”.

Finalmente el consejero de Tierra del Fuego, Manuel Loncón, expresó “me sumo a esta petición ya que acá en la provincia la gente también nos pregunta hasta cuándo durará la cuarentena y consideran que es una medida que no ha servido y pocos han respetado”, concluyó.