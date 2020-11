Coordinadora NO+AFP presenta seis candidatos a constituyentes de la zona sur de Chile: el representante de la lista por Magallanes es el profesor Martín Sáez Latorre

En total, la Coordinadora tiene a 16 candidatos a lo largo de Chile.

A través de Zoom la Coordinadora NO+MAS AFP, presentó a los seis candidatos a constituyentes que tienen inscritos para representar a la zona sur y sur austral de Chile, con lo que completan un total de 16 candidatos desde Arica a Magallanes.

Como representante para la región de Magallanes, se presentó el profesor, Martín Sáez Latorre, quién a partir de ahora, comienza a trabajar en la campaña para lograr ser parte del grupo de personas que tendrá la ardua tarea de redactar la nueva constitución de Chile.

La educación de calidad es uno de los pilares dentro del discurso de Sáez, como también llegar a igualar la cancha o acortar la brecha que hoy divide al país entre quienes tienen recursos y quienes no.

En cuanto a la estrategia de la Coordinadora, Luis Mesina, quien también es candidato a constituyente y el principal vocero de la agrupación, indicó que “todos y todas son parte de un movimiento social que no tiene un partido político detrás, independiente de las militancias particulares de quienes adhieren al movimiento, por ende, todos somos militantes, pero de la Coordinadora Nacional No+AFP. Este es un proceso inédito en el país y aunque no somos contrarios a los partidos políticos, el tema acá es que formamos parte de algo mucho más grande como lo es un movimiento social por la igualdad”.

Compartir Pin 0 Compartir