Cuando hay que convertir los supuestos en tareas – Víctor Maldonado – Opinión

 La oposición va en proceso de alcanzar mayores grados de unidad avanzando por aproximaciones sucesivas. Sabemos que hay dos cosas que no sucederán: no va a amanecer una mañana y encontraremos todos unidos; no sobrevivirá a esta etapa la actual dispersión opositora. Entre ambas imposibilidades se encuentra la constitución de dos bloques más amplios y homogéneos.

 Las acciones políticas importan mucho más que las declaraciones de intenciones. El camino está decidido, si alguno no se ha dado cuenta todavía es porque falta que se escenografíe de manera adecuada, pero nada más.

 El hecho determinante ocurre cuando el FA abandona la mesa de negociación para llegar a candidaturas únicas a gobernadores regionales de la oposición. En esa ocasión se optó por terminar juntos en segunda vuelta en vez de llegar juntos en la primera oportunidad. Se asume el riesgo de que la derecha se imponga al inicio alcanzando el 40 por ciento con el que se resulta electo. Se parte perfilando opciones dentro de la oposición y después se confluye. Es la misma opción que se perfila para la elección presidencial. Lo demás que se diga pertenece al mundo de las comunicaciones, pero no de la política efectiva.

 Después que este ciclo político concluya se discutirá mucho sobre el porqué se escogió esta vía y no una más simple y directa. La verdad es que la línea recta es la menos ocupada de todas las líneas en la vía pública. Una respuesta inicial a la pregunta nos dice que los nacientes conglomerados necesitan primero contarse para saber cómo se distribuyen mayorías y minorías dentro de la oposición. Como eso no ha pasado, se opta por perfilarse. Puede ser.

 Una segunda mirada resulta mucho más reveladora. Ocurre que la incógnita señalada no existe. El FA y Chile Digno se adelantaron a establecer el apoyo mutuo, antes de las primarias de gobernadores regionales, sabiendo que la diferencia de apoyos quedaría de manifiesto. Se quiere evitar el emplazamiento para bajar candidaturas, dada el desigual respaldo popular recibido. Aquí encontramos la razón de por qué Daniel Jadue resultará elegido como el candidato presidencial de todo este sector: la consistencia estratégica.

 Tras su triunfo parlamentario y el excelente desempeño de su candidata presidencial, el FA elaboró una estrategia que le permitía potenciar su creciente desempeño y cosechar el derrumbe de los partidos tradicionales que, inevitablemente, se verificaría. Se evitó acercarse a los partidos de la ex Concertación para no darles oxígeno. Esos días están lejanos.

 El FA ha mantenido esta línea de acción, no obstante la realidad política se fue alterando en casi tres años. Los otros partidos no cooperaron desintegrándose, el efecto de novedad se perdió, las diferencias internas y divisiones afloraron y la imagen de unidad lograda mudó de sitio. Se fijó un rumbo cuando el escenario había cambiado y eso siempre implica desadaptarse. Muchos lo ven y lo saben, pero no hay podido alterar el curso de acción. Los más radicalizados asociados a los que hablan como radicalizados se impusieron. La evaluación posterior no será tranquila. El PC, en cambio, no se pasó películas, sino que esperó al resto en el mismo sitio, allí llegaron todos para encontrar a su candidato.

Víctor Maldonado R.

Primaria de gobernadores

Unidad Constituyente superó en participación al FA y a la Derecha: Karina Oliva y Claudio Orrego triunfaron en la Región Metropolitana

 Claudio Orrego, candidato a gobernador RM (DC)

 “Hemos sometido a la decisión ciudadana una decisión que históricamente se tomaba entre cuatro paredes. Hemos dejado los tres candidatos los pies en la calle”.

 «Hemos dejado los pies en la calle recorriendo las 52 comunas de la Región Metropolitana, hemos escuchado el clamor de la gente por más seguridad, más empleo y mejor política».

 “El Gobierno no ayudó en nada, no hizo ninguna campaña de difusión. Sin embargo, la gente fue a votar».

 «Quiero agradecer a los miles de habitantes de la Región Metropolitana que fueron a votar, porque los problemas de la democracia se resuelven con más democracia (…) En medio de la pandemia, con todas las dificultades, más de 100 mil personas fueron a votar, porque quieren un Gran Santiago más justo».

 Karina Oliva, candidata FA a gobernadora en RM

 «Queremos construir una ciudad que nunca más segregue ni invisibilice, que nunca más ganen las comunas del Rechazo en la Región Metropolitana, sino que gane la voluntad popular».

 «Que haya ganado una candidatura feminista es cambiar la historia», que «es momento de cambiar el chip: todavía hay partidos de la transición que creen que la política se hace sólo con los partidos. Nosotros creemos que se hace con la ciudadanía. Queremos derrumbar los muros que puso la transición».

 «La gente no pudo participar porque no sabía. Se requería un trabajo de información» que no hubo de parte del Gobierno.

Adelantar elecciones

Para José Miguel Insulza adelantar las elecciones presidenciales no es una posibilidad.

 Senador José Miguel Insulza (PS)

 “Nosotros elegimos el 15 de noviembre una vía institucional para enfrentar la crisis y esa vía sigue perfectamente vigente, por tanto, yo estoy por respetar todos los plazos y no hacer ningún tipo de movimiento para acortar el período presidencial o algo por el estilo. Los que quieren crear ambientes de revuelta están equivocados”.

 “Confieso que este Gobierno lo ha hecho pésimo; francamente, ha tenido una incapacidad y lentitud absolutas, pero es el Gobierno que se eligió de manera democrática y corresponde; mientras no haya una violación a la Constitución o algo así, no veo de qué manera se va a obtener la renuncia del Presidente. Ahora, si quiere renunciar es cosa de él, pero buscarle una salida legislativa no me parece aceptable”.

 Sobre la posibilidad de un pacto amplio: “Si se trata de acuerdos para lograr elegir, para obtener votos, creo que no hay que ser tan exigentes. Finalmente los acuerdos para esto son instrumentales. No entiendo mucho las reticencias”.