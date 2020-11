¡Lázaro, levántate y gobierna (un poco que sea)! – Victor Maldonado – Opinión

 Lo que puede sostener a un mal gobierno no es el apoyo de su propia coalición, sino la capacidad de llegar a acuerdos con sus adversarios. Puede que no parezca lógico, pero es bastante práctico. Por lo demás, no hay alternativa.

 En teoría, el gobierno de Piñera debería disponer de un parapeto para contener las iniciativas más controvertidas de la oposición. No lo tiene porque sus bancadas se han convencido de que apoyar al Ejecutivo es una pérdida de tiempo. Para muchos de sus parlamentarios tiene el mismo sentido que sacar agua con un colador: se trabaja mucho para no acumular nada.

 Ocurre que en un periodo electoral extendido lo que más importa a los congresistas es lo que opinan de ellos sus electores, no un Comité Político encastillado en La Moneda. De allí la insubordinación.

 Para peor, el gobierno de Piñera ya se quedó en las encuestas como alojado bajo el 20 por ciento de adhesión. En vez de aportarles apoyo, el asociarse al gobierno resta aceptación a un representante de la derecha. Por eso lo que se piense de él en Palacio les tiene sin cuidado. Si no ayudan, que no molesten.

 La oposición, en cambio, ve la coyuntura con ojos distintos. Sabe que la administración Piñera se está vaciando de poder, que ya la indiferencia respecto de lo que haga o deje de hacer es la nota predominante entre los ciudadanos. Es un Lázaro que está más allá de toda posible resurrección efectiva. Por eso mismo le puede tender la mano.

 Además, la centroizquierda cuenta con un calendario institucional que le acomoda y del cual dependen todos sus planes. La oposición le puede ganar a cualquier representante de gobierno en una elección, pero no pude ganar en medio de un desgobierno. Así que no puede dejar que el Ejecutivo se desfonde porque este es el único escenario en que la incertidumbre se reinstala y la institucionalidad deja de ser el lugar donde se resuelven más discrepancias.

 La centroizquierda es un contrapeso del oficialismo, pero si su contraparte se debilita en exceso, la oposición moderada también se ve arrastrada a perder el equilibrio. La derecha no está ofreciendo ningún tipo de resistencia a los embates, esto mismo hace que algunos parezcan interesados en hacer demostraciones ostentosas de esta precaria condición. Esto debiera alertarnos.

 En la oposición hay quienes tienden a pensar que, como no los para nada ni nadie, toda iniciativa puede ser implementada y se puede intentar con éxito. La creatividad reemplaza a la responsabilidad.

 En estas condiciones no hay que hacer todo lo que se puede sino todo lo que se debe sin llegar a dañar la convivencia democrática por razones distintas al mal gobierno que tenemos.

 Incluso cuando la oposición se hace el propósito de ordenarse, graduando su acción en el Congreso, se puede encontrar con una conferencia de prensa de parlamentarios oficialistas diciendo las peores cosas de su propio gobierno. De esta espiral el país puede salir gratuitamente perjudicado. No tiene sentido dañar a Piñera junto con La Moneda, porque ese lugar no le pertenece y es el sitio al que se puede llegar.

Víctor Maldonado R.

Municipios y Confusam piden más presupuesto a consultorios:

La Asociación Chilena de Municipalidades y la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal pidieron al gobierno que reconsidere un aumento que hasta ahora es menor a $200 per cápita.

 Gabriela Flores, presidente de la Confusam

 «Estamos lejos con el Ministerio de Salud, pero hoy el responsable del presupuesto de la Nación es el ministro Briones».

 El nuevo subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, «ni siquiera ha hecho un llamado para preguntar en qué situación estamos».

 Alcalde Felipe Delpin, presidente comisión de Salud ACHM,

 “El monto para la atención primaria de salud «es insuficiente, es indigno para nuestros vecinos, no alcanzamos a cubrir los gastos operacionales».

 Hacienda solo prioriza los «fríos números por sobre el resguardo de la vida de las personas y de los mismos funcionarios de la salud», es impresentable “el aumento del ministro Briones de solo $162 por persona».

 Claudio Castro, alcalde de Renca

 «El presupuesto que tenemos hoy para atender a millones de chilenos en la atención primaria es de $7.211 (por persona) y el Gobierno propone aumentarlo en apenas $200, eso no alcanza ni siquiera para comprar una mascarilla extra para esos usuarios de la salud».

 «Si el Gobierno central no pone los recursos para apoyar los presupuestos de la atención primaria de la salud, las municipalidades vamos a tener que dejar de hacer otras atenciones que son fundamentales y urgentes».

La ausencia de gobierno

Jaime Quintana advirtió sobre el efecto nocivo del «presidencialismo exacerbado» que a su juicio ha llevado a cabo La Moneda.

 Senador Jaime Quintana (PPD)

 «La ausencia del gobierno permite que tengamos un parlamento tan activo, con iniciativas de todo tipo, que es lo que yo he denominado el parlamentarismo de facto, que yo sé que cuando el Presidente escucha esta palabra le produce algo, pero los hechos son los hechos».

 «Cuando el Gobierno tuvo la oportunidad de iniciar el proceso constituyente en marzo de 2019, ni siquiera en 2018 cuando asumió, sino cuando fuimos como mesa del Senado a verlo le dijimos que (Michelle) Bachelet dejó un proyecto, una Constitución redactada. Era cosa de tomarlo y conducirlo».

 «El Presidente dijo que no, que tenía otras prioridades. Cuando esto se lo conversé a los empresarios el año pasado en mi rol de presidente del Senado, para qué digo, muchos deben estar arrepentidos de que el Gobierno no haya tomado ese proceso».

 «El Gobierno hoy día no haya como enfrentar una serie de proyectos. A mi no me gustan los proyectos inadmisibles, no soy un promotor del parlamentarismo de facto, simplemente lo constato».

 «Soy crítico del hiperpresidencialismo exacerbado, que se ha llevado al extremo en este Gobierno. Todos los Gobiernos han hecho vetos, pero a este nivel la cantidad de vetos e intentar manejar todo por discusión inmediata, es un presidencialismo exacerbado que proviene de la Constitución del 80».